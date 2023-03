방탄소년단 'Proof', 美 '빌보드 200' 40주 연속 차트인

그룹 방탄소년단이 미국 빌보드 차트에서 지치지 않고 맹활약 중이다.21일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(3월 25일 자)에 따르면, 방탄소년단의 앤솔러지 앨범 ‘Proof’가 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 190위에 자리했다. 이로써 ‘Proof’는 이 차트에 40주 연속 머물렀다.‘Proof’는 이 외에도 ‘월드 앨범’ 5위, ‘톱 커런트 앨범’ 55위에 랭크됐다.방탄소년단은 개별 활동으로도 여러 차트에 포진했다. RM이 지난해 12월 발매한 첫 공식 솔로 앨범 ‘Indigo’는 ‘월드 앨범’ 13위, ‘톱 커런트 앨범’ 41위, ‘톱 앨범 세일즈’ 99위에 자리했고, 이 앨범의 타이틀곡 ‘들꽃놀이 (with 조유진)’는 ‘월드 디지털 송 세일즈’에 4위로 재진입했다.제이홉이 지난 3일 발표한 솔로 싱글 ‘on the street (with J. Cole)’는 ‘글로벌 (미국 제외)’ 91위, ‘글로벌 200’ 108위에 랭크됐다. ‘월드 디지털 송 세일즈’ 차트에서는 진이 지난해 10월 발표한 솔로 싱글 ‘The Astronaut’이 6위, 지민의 첫 자작곡 ‘약속 (Promise)’이 14위에 올랐다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr