온유 / 사진=SM엔터테인먼트 제공

‘독보적 음색’ 샤이니 온유(에스엠엔터테인먼트 소속)가 새로운 일본 솔로곡 2곡을 선보인다.온유는 3월 22일 0시 각종 글로벌 음악 플랫폼을 통해 일본 솔로곡 ‘INSPIRATION’(인스피레이션)과 ‘Knock On My Door’(노크 온 마이 도어) 2곡 음원을 공개할 예정이어서 높은 관심이 기대된다.신곡 ‘INSPIRATION’은 캐치한 멜로디가 돋보이는 곡으로, 온유가 지난 14~15일 일본 솔로 콘서트에서 무대를 선공개해 좋은 반응을 얻었으며, ‘Knock On My Door’는 온유의 부드러운 보컬과 곡의 감성적인 분위기가 어우러져 있다.또한 온유는 3월 18일 방송된 MBC ‘쇼! 음악중심’에서 몽환적인 매력의 첫 정규 앨범 타이틀 곡 ‘O (Circle)’(써클)로 출연 없이 1위를 차지, 변함 없는 인기를 다시 한번 확인케 했다.한편, 온유 첫 정규 앨범 ‘Circle’은 3월 6일 발매 이후 각종 음반 차트 주간 1위, 써클차트 2관왕, 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 32개 지역 1위, 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트 1위, 일본 레코초쿠 데일리 앨범 랭킹 1위에 오르며 많은 사랑을 받고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr