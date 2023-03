엔믹스./ 사진= 텐아시아DB

7인조였던 엔믹스가 6인조로 컴백한 소감을 전했다.엔믹스(NMIXX)는 20일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 첫 번째 미니앨범 '엑스페르고'(expergo) 발매 기념 쇼케이스를 열고 컴백을 알렸다.이번 활동은 지난해 12월 지니가 엔믹스를 탈퇴한 뒤 첫 6인조 컴백이다. 이에 해원은 "데뷔부터 지금까지 저희만의 색을 보여드리기 위해 열심히 노력을 해왔다. 더 발전시키기 위해서 노력하고 있다"며 "팬분들이 저희 여섯 명의 매력을 사랑해주시고 앞으로도 응원해주실 거라고 믿고 있다"고 이야기했다.'엑스페르고'(expergo)는 새로운 세계관 'Docking Station'의 첫 페이지. 엔믹스가 엔써(팬덤명)와 만남으로써 세상에 일어나는 변화와 모든 감각이 깨어나는 과정을 담아냈다.타이틀곡 '러브 미 라이크 디스'(Love Me Like This)는 트렌디한 랩과 R&B 보컬이 절묘하게 믹스됐다. 중독성 강한 멜로디가 인상적이다.이밖에도 '영, 덤, 스투피드(Young, Dumb, Stupid)', '패스워드(PAXXWORD)', '저스트 디드 잇(Just Did It)', '마이 가쉬(My Gosh)', '홈(HOME)' 등 총 6곡이 수록됐다.한편, 엔믹스의 '엑스페르고'는 이날 오후 6시 각종 음원사이트에서 공개된다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr