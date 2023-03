영웅시대withhero부산남수해, 사랑의열매에 1004만원 기부

2023년 3월 14일은 가수 임영웅이 ‘미스터트롯’ 진(眞)에 등극한지 3주년 되는 의미 있는 날로 이 날을 기념하기 위해 임영웅의 팬클럽 ’영웅시대 With Hero 부산남수해’는 부산 사랑의열매(회장 최금식)에 1,004만원을 기부하였다.’영웅시대 With Hero 부산남수해’ 는 부산의 남구, 수영구, 해운대구(이하 남·수·해)를 주축으로 모인 부산에 있는 가수 임영웅의 팬클럽으로 2021년 808만원을 시작으로 3년간 1,000만원의 기부금을 약정하여 이미 달성하였다. 2022년에는 봄 경북·강원산불돕기에 500만원 그리고 올해와 마찬가지로 지난해에도 동일기관인 부산시보호아동자립지원센터와 부산뇌병변복지회에 700만원을 기부한바 있다. 2021년 부산에서는 연예인 팬클럽 최초로 나눔리더스클럽(부산사랑의열매 나눔리더스클럽 11호)에 가입한 바 있다.이번 성금은 임영웅으로부터 받았던 치유와 힐링을 ‘기부’를 통해 힘든 이들에게 나눌 수 있게 되어 기쁘다며 ‘영웅시대 WithHero 부산남수해’의 많은 회원분들이 동참하여 모은 성금이다. 그러므로 인해 어렵고 힘든 이들에게 위로가 될 수 있도록 선한영향력을 지속적으로 펼치고 있다.‘영웅시대 With Hero 부산남수해’는 해당 성금을 통해 지난해에 이어 이번에도 보호종료 되는 청년들을 위해 독립에 작은 버팀목으로 작용하기를 바란다며 부산광역시보호아동자립지원센터에 604만원을 그리고 장애를 가진 친구들을 위한 프로그램 진행을 위해 부산뇌병변복지관에 400만원을 기부하였다. “지난해 연말 뇌병변복지회에서 기부금을 받아 사용된 결과보고발표에 참석하니, 우리의 작은 힘들이 이들에게 이리 큰 감사함으로 와 닿았다는 것을 몸소 느끼게 해주었다. 나눔에 뿌듯함을 경험 하였고 이 또한 임영웅으로 인해 가지게 되는 삶의 행복이 된 것이다” 라고 전하기도 하였다.“지난해 첫 정규앨범 발표를 시작으로 전국 콘서트에 서울, 부산 그리고 대한민국을 넘어 LA 앵콜 콘서트 성황리에 마무리하였다. 지금 전국의 영화관에서는 ‘아임히어로 더 파이널’을 통해 임영웅의 숨겨진 끼와 재능 콘서트에서는 미쳐 다 보지 못했던 감동과 잔망을 보고 울고 웃으며 하루 하루를 즐겁고 행복하게 살아가고 있다. 언제나 우리 가수의 응원과 더불어 멀리가지 않고 항상 그 자리에 서서 함께 하고 있음을 전하고 싶다”라고 하였다.박선욱 부산사랑의 열매 사무처장은“ 경기침체로 어려운 와중에 따뜻한 나눔에 함께 동참해주신 임영웅 팬클럽에 진심으로 감사의 말을 전하며 소중한 성금이 기부자 뜻에 맞게 쓰일 수 있도록 최선을 다하겠다” 며 “앞으로도 다양한 팬클럽이 참여하여 부산의 나눔 문화가 더욱 확산되었으면 좋겠다” 고 전했다.영웅시대가 나눔 활동에 적극적인 데는 임영웅의 평소 실천한 선행이 큰 영향을 끼치는 것과 아름다운 세상을 만들어 나가고 싶다는 임영웅의 마음이 모든 팬들에게 전해지고, 수많은 전국의 영웅시대의 기부동참에 건강한 팬덤인 임영웅 팬으로서 일시적이지 않고 지속적 참여로모두가 함께하고 싶어서가 아닐까 싶다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr