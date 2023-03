라포엠, '음악중심' 출연…'The Fire' 라이브 무대 꾸민다

크로스오버 그룹 라포엠(LA POEM)이 신곡 'The Fire'(더 파이어) 라이브 무대를 펼친다.라포엠은 11일 방송되는 MBC '쇼! 음악중심' 800회 특집에 출연해 두 번째 미니앨범 'The Alchemist'(디 알케미스트)의 타이틀곡 'The Fire' 무대를 선보인다.신곡 'The Fire'는 속도감 있는 비트와 멤버들의 강렬한 보컬이 어우러진 곡으로, 가슴속 작은 불씨를 태워 주어진 운명을 극복해나가겠다는 의지를 담았다.라포엠은 이날 신곡 무대를 통해 '성악 어벤져스'다운 웅장한 라이브를 선보인다. 맹렬한 기세의 보컬은 폭발적인 에너지를 자랑하는 후렴으로 이어지며 깊은 감동의 여운을 선사할 전망이다. 과감한 장르적 결합과 더불어, 폭넓은 음역대를 오가는 풍성한 하모니에서 한층 깊어진 '라포엠 감성'을 느낄 수 있다.라포엠은 신보 'The Alchemist'에 연금술을 연마하듯 갈고닦은 감성을 응축해냈다. 이들은 환상적인 앙상블과 희망찬 운명 극복의 메시지로 가슴 벅찬 위로를 선사, 많은 이들의 마음에 마법처럼 남겨질 것으로 기대된다.한편, 지난 8일 두 번째 미니앨범 'The Alchemist'를 발매한 라포엠은 오늘(11일) MBC '쇼! 음악중심' 출연에 이어 JTBC '뉴스룸'에 출연, 활발한 컴백 활동을 이어간다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr