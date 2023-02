그룹 방탄소년단 제이홉이 오는 3월 3일 솔로 싱글을 발표한다.제이홉은 27일 공식 SNS를 통해 내달 3일 솔로 싱글 'on the street'를 공개한다는 소식을 알렸다. 'on the street'는 듣기 편한 멜로디와 따뜻한 가사가 조화를 이루는 로파이 힙합(lo-fi hiphop) 장르의 곡으로, 제이홉은 작사와 작곡에 참여해 노래에 특유의 희망과 온기를 불어넣었다.제이홉은 만남, 꿈, 추억 등 다양한 상황이 펼쳐지는 '거리 위'를 'on the street'의 모티브로 삼았다. 곡명인 'on the street'에는 거리에서 시작된 아티스트의 꿈과 함께 제이홉이 전 세계 팬들과 계속 '함께 걸어갈 길'이라는 복합적인 의미가 담겨 있다.제이홉은 오는 3월 3일 새 솔로 싱글 'on the street'의 뮤직비디오도 공개할 예정이다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr