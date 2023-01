GOT the beat 온다!…'Stamp On It' 무대 선공개로 예열

SM 유닛 걸그룹 GOT the beat(갓 더 비트)가 새해를 맞아 화려한 컴백 카운트다운에 돌입했다.2일 Girls On Top 공식 SNS 계정을 통해 공개된 GOT the beat 스케줄 포스터는 첫 미니앨범 ‘Stamp On It’(스탬프 온 잇) 콘셉트를 미리 만날 수 있는 티저 이미지와 타이틀 곡 뮤직비디오 티저 영상의 오픈 일정을 담아 눈길을 끌었다.더불어 GOT the beat는 지난 1일 전 세계 무료 온라인 중계된 ‘SMTOWN LIVE 2023 : SMCU PALACE@KWANGYA’(에스엠타운 라이브 2023 : SMCU 팰리스@광야)를 통해 타이틀 곡 ‘Stamp On It’ 무대를 최초 공개, 카리스마 넘치는 음악과 퍼포먼스로 앨범에 대한 기대감을 증폭시켰다.또한 이번 앨범은 타이틀곡 ‘Stamp On It’을 비롯한 총 6곡이 수록되어 있으며, GOT the beat가 강렬한 댄스 곡과 퍼포먼스 기반의 유닛인 만큼, 다양한 매력이 느껴지는 댄스 장르 음악들을 만날 수 있다.한편, GOT the beat의 첫 미니앨범 ‘Stamp On It’은 1월 16일 오후 6시에 공개된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr