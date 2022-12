/사진 = WET!

초대형 DJ 서바이벌 ‘WET!’의 타이틀곡 뮤직비디오가 공개되며 화제를 이어가고 있다.그룹 마마무 솔라가 가창한 ‘WET! : World EDM Trend (이하 WET!)’의 타이틀곡 ‘Paradise (파라다이스)’ 뮤직비디오가 지난 29일 공개됐다.공개된 뮤직비디오에는 트렌디한 비트에 맞춰 솔라가 힘 있는 보컬을 선보여 시작부터 이목을 집중시켰다. 솔라는 여유로운 표정과 당당한 카리스마로 화면을 장악하며 독보적인 존재감을 발산했다. 솔라의 화려하고 유니크한 비주얼이 보는 재미를 한층 높였다.특히 솔라와 함께 DJ, 댄서의 모습이 교차되며 더욱 풍성한 볼거리를 완성했다. DJ가 음악을 플레이한 뒤 다채로운 색감의 불빛이 공간을 가득 채우며 에너지를 더했고 댄서의 독무가 점차 격렬해지며 보는 이들의 흥과 중독성을 유발했다.‘Paradise’는 감각적인 사운드의 트랙이 듣는 이들의 바운스를 유발하는 트렌디한 EDM 곡으로, 지난 28일 음원 발매 후 리스너들의 관심을 받고 있다. 뜨거운 공연장 분위기와 열기를 즐기는 관객들의 모습을 곡에 담아낸 ‘Paradise’는 ‘WET!’에서 선보일 EDM 축제의 장에 대한 설렘을 높이고 있다.‘WET!’은 대한민국 EDM씬을 장악할 초대형 DJ 서바이벌로, 총상금 1억 원을 걸고 국내 최정상 DJ 레이블 간의 리얼 배틀을 그린다. 단순 경쟁 오디션이 아닌, 새로운 EDM 컬처를 창조할 신개념 프로젝트로 장소를 뛰어넘어 모든 이들이 즐기는 축제의 장을 마련한다.코미디 아티스트 웻보이(WETBOY)가 MC로 발탁됐으며 AIRLINE (에어라인), KASIA (카시아), LOOPS (룹스), NO WHERE NOW HERE (노 웨어 나우 히어), OUTFOOT (아웃풋), SMILE (스마일), Wonder Boys (원더 보이즈), THE Highest (더하이스트), YELLOW GROOVE (옐로우 그루브)까지 국내 DJ 신을 이끄는 실력파 레이블 9팀이 배틀을 펼친다.한편, 초대형 DJ 서바이벌 ‘WET! : World EDM Trend’은 내년 1월 11일 수요일 밤 10시 30분 웨이브(Wavve), 채널S, A. tv에서 방송된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr