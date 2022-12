(사진=동요엔터테인먼트 제공)



그룹 DKZ(디케이지)가 설레는 비주얼을 공개했다.



28일 자정 DKZ(경윤, 세현, 민규, 재찬, 종형, 기석)는 공식 SNS 채널을 통해 연말 프로젝트 앨범 ‘It’s All Right Part.3’ 단체 콘셉트 포토를 공개, 두근거리는 연말을 기대하게 만들었다.



공개된 단체 콘셉트 포토는 아늑한 공간에 모여앉아 홈파티를 즐기고 있는 DKZ의 모습이 담겼다. 경윤과 세현, 민규, 재찬, 종형, 기석은 행복한 표정으로 긍정적 에너지를 안기는 것은 물론 따뜻하고 내추럴한 무드를 자아내 이번 신곡에 대한 관심을 더욱 높였다.



특히 DKZ의 새 앨범 ‘It’s All Right Part.3’에는 멤버 전원이 작사에 참여한 타이틀곡 ‘2022 (Forever)’가 수록, DKZ가 기억하고 싶은 2022년의 이야기를 그렸다. 또 ‘2022 (Forever)’를 프로듀싱한 재찬을 시작으로, 영상 제작은 종형과 민규, 자켓 촬영은 경윤과 기석, 앨범 디자인은 세현이 맡는 등 멤버들이 자체 제작해 더욱 기대를 자아내고 있다.



단체 콘셉트 포토로 또 한 번 설렘을 안긴 DKZ는 두 번째 연말 프로젝트 앨범 ‘It’s All Right Part.3’에 대해 “작년 ‘It’s All Right Part.2’ 때는 경윤, 재찬, 종형 3명이서 고군분투하며 준비했었는데 올해는 6명이 함께하다보니 힘듦보단 즐거움이 더 컸다”라고 제작 소감을 밝힌 바 있다.



새 앨범 ‘It’s All Right Part.3’을 발매하며 연말을 화려하게 장식할 DKZ는 내년 1월 14일과 15일 첫 팬콘 ‘Welcome to DTU’를 개최, 스페셜한 솔로, 유닛 무대로 팬들을 찾을 예정이다.



한편, DKZ 멤버들이 공들인 연말 프로젝트 앨범 ‘It’s All Right Part.3’은 오는 30일 오후 6시 주요 음원사이트를 통해 공개된다.

유정민 텐아시아 기자 hera20214@tenasia.co.kr