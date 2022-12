'SM 퍼포먼스 최강자' 카이·슬기·제노·카리나의 'Hot & Cold' 무대 공개

그룹 엑소의 카이, 레드벨벳 슬기, NCT 제노, 에스파 카리나가 부른 ‘Hot & Cold (온도차)’ 무대가 공개된다.‘2022 Winter SMTOWN : SMCU PALACE’(2022 윈터 에스엠타운 : SMCU 팰리스)에 수록된 ‘Hot & Cold (온도차)’의 스테이지 비디오는 26일 오후 6시 유튜브 SMTOWN 채널을 통해 공개될 예정이다.‘Hot & Cold (온도차)’는 신디사이저의 청량하고 세련된 사운드가 매력적인 팝 댄스 곡으로, 사랑 앞에 여름처럼 뜨거운 남자와 겨울처럼 차가운 여자의 상반된 사랑 방식을 온도차에 빗대어 재미있게 풀어낸 가사가 인상적이다.카이, 슬기, 제노, 카리나 등 ‘퍼포먼스 최강자’가 뭉친 만큼, 완성도 높은 무대를 보여줄 것으로 보인다.한편 ‘2022 Winter SMTOWN : SMCU PALACE’에는 더블 타이틀 곡 ‘The Cure’(더 큐어)와 ‘Beautiful Christmas’(뷰티풀 크리스마스)를 비롯해 ‘Welcome To SMCU PALACE’(웰컴 투 SMCU 팰리스), ‘Hot & Cold (온도차)’, ‘Jet’(제트), ‘Priority’(프라이오리티), ‘원 (Time After Time)’, ‘넌 어디에 (Where You Are)’, ‘Happier’(해피어), ‘Good To Be Alive’(굿 투 비 얼라이브) 등 SM 소속 가수들의 다양한 멤버 조합을 만날 수 있는 총 10곡이 수록되어 있다.특히 SM 소속 모든 팀의 리더들이 대표로 참여한 더블 타이틀 곡 ‘The Cure’는 기후 변화에 대처하여 SM이 앞으로 만들어 갈 Global Movement의 시작을 알리는 노래이자 지속 가능한 연대의 메시지를 담은 곡으로, 뮤직비디오는 1월 1일 진행되는 전 세계 무료 온라인 콘서트 'SMTOWN LIVE 2023 : SMCU PALACE@KWANGYA'(에스엠타운 라이브 2023 : SMCU 팰리스@광야)에서 공개될 예정이다.‘SMTOWN : SMCU PALACE’ 프로젝트는 ‘SMCU PALACE’를 콘셉트로 하여 한층 더 확장된 SMCU(SM Culture Universe)를 경험할 수 있도록 오늘 발매되는 겨울 앨범을 시작으로, 1월 1일 공연, 메타버스 체험, 전시를 함께 선보인다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr