사진= 포켓돌스튜디오 제공

크로스오버 그룹 에스페로(Espero)와 김호중이 함께한 ‘Endless(엔드리스)’의 파트2 버전이 오는 27일 최초 공개된다.24일 포켓돌스튜디오 측은 “에스페로X김호중의 ‘Endless’가 당초 2가지 버전으로 준비됐다.”며 "‘A gift for the fans Endless part.2’가 오는 27일 TV조선 ‘복덩이들고(GO)’에서 공개된다.”고 밝혔다.이어 “데뷔 콘서트에서 먼저 선보인 에스페로와 김호중의 ‘Endless’는 웅장한 스케일을 자랑했다면 오는 27일 공개될 ‘A gift for the fans Endless part.2’는 노래하는 모습과 표정 등 역동적인 모습에 중점을 뒀다.”고 전했다.지난 20일 에스페로는 ‘Romance on Classic Debut Concert(로맨스 온 클래식 데뷔 콘서트)’로 화려하게 데뷔했다. 다양한 수록곡과 눈을 뗄 수 없는 무대 구성, 여운을 남기는 멤버들의 보이스로 공개 직후 뜨거운 관심을 얻었다.에스페로의 타이틀곡 ‘Endless’ 무대 공개 후 온라인상에는 “크로스오버 정점을 찍을 에스페로”, “역시 김호중” 등 호평이 이어졌다. 폭발적인 반응이 쏟아지자 ‘Romance on Classic Debut Concert’ 풀버전 영상이 포켓돌스튜디오, 김호중 공식 유튜브 채널에도 게재됐다.에스페로는 소속사를 통해 “김호중 선배님과 함께 부른 ‘Endless’에 많은 관심 주셔서 감사드리며 아리스(김호중 팬클럽명)분들께도 너무 감사드립니다.”라고 인사를 전했다.한편, 에스페로와 김호중의 ‘A gift for the fans Endless part.2’는 오는 27일 오전 11시 30분 방송되는 TV조선 ‘복덩이들고(Go)’ 재방송과 28일 ‘복덩이들고(GO)’ 본방송에서 최초 공개된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr