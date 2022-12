(사진=뮤비 영상 캡처)



그룹 DKZ가 연말 프로젝트송 ‘2022 (Forever)’로 올겨울 따스한 추억을 선사한다.



DKZ(경윤, 세현, 민규, 재찬, 종형, 기석)는 22일 자정 공식 SNS 채널을 통해 연말 프로젝트 앨범 ‘It’s All Right Part.3’의 타이틀곡 ‘2022 (Forever)’ 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.



공개된 뮤직비디오 티저에는 환하게 웃는 경윤과 세현, 민규, 재찬, 종형, 기석의 사랑스러운 비주얼이 담겨 눈길을 사로잡았다. 영상 속 DKZ 멤버들은 모여 앉아 여유로운 시간을 가지는 모습으로 친근한 매력을 마구 뽐냈다.



특히 파자마를 맞춰 입은 DKZ 멤버들은 신나는 홈파티 분위기로 보는 이들을 즐겁게 만드는가 하면, ‘BYE 2022’란 문구의 풍선을 들고 있어 올겨울 울려퍼질 신곡 ‘2022 (Forever)’에 대한 궁금증을 자극했다.



연말 프로젝트 앨범 ‘It’s All Right Part.3’은 2020년 DKZ의 연말송 ‘It's All Right’의 연장선으로, DKZ 멤버들이 앨범에 참여해 팬들의 사랑에 대한 고마움을 가득 담아낸 것이 특징이다.



DKZ는 ‘It’s All Right Part.3’의 타이틀곡 ‘2022 (Forever)’ 뮤직비디오 티저를 시작으로 콘셉트 포토와 프리 리스닝 콘텐츠를 순차적으로 공개할 계획이다. 이외에도 연말 프로젝트 앨범 ‘It’s All Right Part.3’의 예약 판매도 예고해 기대감을 더욱 키우고 있다.



설렘을 자아내는 연말송 ‘2022 (Forever)’ 티저 영상을 오픈한 DKZ는 2023년 1월 14일과 15일 첫 팬콘 ‘Welcome to DTU’ 개최를 알리며 팬들의 기대를 한껏 높였다.



한편 올겨울 신곡과 콘서트로 팬들을 만날 DKZ는 30일 오후 6시 연말 프로젝트 앨범 ‘It’s All Right Part.3’을 발매한다.

유정민 텐아시아 기자 hera20214@tenasia.co.kr