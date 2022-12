/사진 = 넬

밴드 넬이 온라인 팬파티를 개최한다.넬은 16일 키트앨범 구동 앱 키트 플레이어를 통해 온라인 팬파티를 개최할 예정이다.이번 팬파티는 팬들이 함께 넬의 라이브 영상 'NELL 空間 Part 1. Live at Aqua Planet'을 시청하고 소통하는 자리다.'NELL 空間 Part 1. Live at Aqua Planet'은 기존의 익숙한 공연장이 아닌 제주도 최대 규모 수족관 아쿠아플라넷(aqua planet)에서 촬영됐다. 영상미 넘치는 라이브와 메이킹, 인터뷰까지 담겨 있다.특히, 넬은 오는 30일부터 다음달 1일까지 이어지는 단독 콘서트 'Goodbye, Hello' in NELL'S ROOM 2022'를 앞두고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr