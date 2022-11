(사진=카덴차레코즈 제공)





갓세븐 제이비(JAY B)가 남미 투어를 성료하고 대만 콘서트까지 추가 개최한다.





JAY B는 지난 23일 멕시코 수도 멕시코시티의 Auditorio BB에서 ‘2022 Latin America Tour ‘TAPE: PRESS PAUSE’’의 시작을 알리고 남미 투어에 돌입했다.





이어 24일 멕시코 몬테레이, 26일 브라질 상파울루, 28일 칠레 산티아고를 끝으로 단독 공연을 성황리에 마무리하며 남미 투어의 막을 내렸다.





앞서 서울을 시작으로 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본까지 아시아 투어를 성공적으로 이어간 JAY B는 막강한 글로벌 인기를 입증한 가운데, 남미 투어로 그 열기를 이어갔다.





JAY B는 솔로 아티스트로 본격적인 시작을 알렸던 ’Switch It Up’으로 공연의 시작을 알렸다. JAY B의 등장만으로 공연장의 열기가 한껏 무르익은 가운데 ’Ride’, ‘AM PM’, ’In To You’, ‘Dive into you’ 등 무대를 생동감 넘치는 라이브로 선보였다..





특히, 지난 9월 발매한 신보 ‘Be Yourself’의 수록곡 등의 무대를 선보이며 현지 팬들에게 특별한 선물을 안겼다. 매 공연 객석을 가득 채운 현지 팬들은 한국어 가사 떼창과 뜨거운 환호로 열기를 고조시켰다.





JAY B는 유니크한 음색과 뛰어난 가창력, 탁월한 퍼포먼스 능력을 앞세워 완성도 높은 공연을 완성했다. 이로써 글로벌 팬들에게 올라운더 아티스트로 다시 한번 확실한 존재감을 다시 한번 입증했다.





한편, 남미 투어를 성공적으로 마친 제이비(JAY B)는 뜨거운 호응에 보답하고자 오는 12월 3일 대만에서 단독 콘서트를 추가로 열고 글로벌 행보를 이어간다.





유정민 텐아시아 기자 hera20214@tenasia.co.kr