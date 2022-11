레드벨벳이 만화 주인공이 된다면…SMCU 코믹스 콘텐츠 오픈

그룹 레드벨벳의 SMCU 코믹스 콘텐츠가 공개되어 화제다.9일 레드벨벳 공식 인스타그램에서 공개된 ‘SMCU : Red Velvet - The Story of ReVe’(에스엠씨유 : 레드벨벳 - 더 스토리 오브 리브)는 레드벨벳이 선사해온 다채로운 콘셉트를 기반으로, 레드벨벳의 상상 세계 속 조력자 ‘ReVe’의 탄생과 성장을 담은 비하인드 스토리를 서정적이고 사랑스러운 분위기의 만화로 담았다.특히 이번 콘텐츠는 SM이 미래 엔터테인먼트의 핵심 가치이자 비전으로 제시하는 메타버셜 오리진 스토리 SMCU(SM Culture Universe)의 첫 코믹스 콘텐츠.그간 공개된 레드벨벳의 뮤직비디오, 앨범 아트웍 등에 등장한 다양한 요소가 녹여진 동화 같은 콘셉트와 스토리텔링을 인스타툰(인스타그램+웹툰)으로 만날 수 있어 색다른 재미를 선사한다.더불어 브라운앤프렌즈 스토리북 시리즈 및 다양한 동화와 극본을 집필한 김아로미 작가가 스토리 제작에 참여했다. 또 미국 니켈로디언 랜덤 카툰스 애니메이션 기획, 제작 및 넥슨 아트디렉터로 활동한 디디강 작가가 특유의 따뜻한 느낌의 작화로 그림 및 각색을 맡아 완성도를 높였다.또한 오는 10일과 11일 레드벨벳 공식 인스타그램을 통해 ‘SMCU : Red Velvet - The Story of ReVe’의 새 에피소드가 추가 공개될 예정이어서 높은 관심을 얻을 전망이다.한편, 레드벨벳은 오는 28일 새 미니앨범 ‘The ReVe Festival 2022 - Birthday’(더 리브 페스티벌 2022 – 벌스데이)를 발매한다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr