라필루스 베시, 글로벌 매력…필리핀 유명 가수 메이메이도 반했다

필리핀 유명 가수 메이메이 엔트라타(이하 메이메이, Maymay Entrata)가 라필루스 베시의 가창력을 극찬했다.지난 6일 메이메이는 공식 SNS 채널에 "You're so good!", "Thank you pretty babygirl!"이라는 글과 함께 베시의 커버 영상을 공유했다.공유된 영상은 베시가 메이메이의 히트곡 'AMAKABOGERA(아마카보게라)'를 커버한 것으로 베시의 폭발적인 가창력이 눈길을 끈다. 메이메이는 베시에게 특별한 관심을 가지면서 그의 실력을 호평했다.메이메이는 필리핀 유명 배우 겸 가수. 그는 아랍 패션 위크에 선 최초의 필리핀인으로 주목받았다. 2017년에 발매한 데뷔앨범은 필리핀 음반 산업 협회(PARI)로부터 플래티넘 인증을 받는 등 필리핀 내 높은 인기를 자랑하고 있다.라필루스는 지난 6윌 데뷔한 뒤 현지 프로모션을 통해 성공적으로 해외에 진출했다. 라필루스가 필리핀 마닐라에서 개최한 팬미팅에는 약 8000여 명의 팬이 운집했다. 이러한 현지 인기에 힘입어 라필루스는 필리핀 일로코스 수르(Ilocos Sur)주의 엠버서더로 위촉됐다.한편, 라필루스는 필리핀 마닐라에서 활발한 프로모션을 진행 중이다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr