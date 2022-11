(사진=131레이블 제공)





비아이(B.I)는 7일 새 EP 'Love or Loved Part.1 (러브 오어 러브드 파트 원)'의 타이틀곡 'Keep me up (킵 미 업)' 리릭 포스터를 공개했다.





이번 포스터는 'Keep me up'의 가사 일부를 담고 있다. 비아이의 뒷모습을 배경으로 "Whenever I'm home don't you ever sleep"이라는 영어 가사가 강렬한 폰트로 적혀 있다.





앞서 공개된 콘셉트 티저 말미에 'Keep me up' 음원 일부를 담아내며 기대감을 고조시킨 비아이가 이번엔 'Keep me up'의 가사 일부로 또 한번 높은 완성도를 예고했다.





비아이의 글로벌 앨범 프로젝트는 지난 5월 발매된 선공개 싱글 'BTBT' 이후 이번 EP로 이어진다. 'Keep me up' 또한 'BTBT'의 감성을 이어가며 글로벌 음악 팬들의 좋은 반응을 얻을 것으로 보인다.





이번 EP에는 'Keep me up'과 'BTBT'를 포함해 5곡이 담긴다. 이에 비아이는 컴백 전까지 다채로운 티징 콘텐츠를 선보일 예정이다.





비아이의 'Love or Loved Part.1'는 오는 18일 오후 2시(한국 시간) 국내외 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.





차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr