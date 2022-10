(사진=문화인)

커브문(curv moon)이 공감과 위로를 곡에 담아내 감성을 치유하고 있다.



커브문은 지난 16일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 디지털 싱글 ‘Fxxx My Trauma’를 공개해 관심을 모으고 있다.



커브문이 모두 작사, 작곡, 편곡하여 탄생한 신곡 ‘Fxxx My Trauma’는 R&B 기반의 팝 장르로, 귓가에 맴도는 비트와 중독성 있는 후렴구가 인상적인 곡이다. 지난 8월 발매한 첫 번째 싱글 ‘LEGO(Let’s Go)’에 이어 두 달 만에 신곡 발매 소식을 전해 기대를 끌어올렸다.



캘리포니아의 따뜻한 햇살과 20대 청춘을 떠올리게 하는 이번 신곡은 자신의 트라우마 뒤로 숨기보다 “그저 흘러가는 대로” 그 자체를 받아들자는 의미를 담았다. 가장 힘든 시기의 감정을 그대로 써내려가 본인에게도 큰 의미가 담긴 곡이며, 힘든 시기를 겪고 있는 누군가에게 공감과 위로를 전하고자 하는 커브문의 마음을 오롯이 느낄 수 있다. 특히, 함께 공개된 리릭 비디오는 평범한 어느 날들의 모습을 마치 한 편의 단편 영화처럼 그려내어, 부드러운 멜로디 속에 숨겨둔 고뇌와 감성을 극대화하며 집중시킨다.



지난 2021년 버벌진트의 일곱 번째 정규 앨범 ‘변곡점’ 타이틀곡 ‘나는 하수다’의 피처링으로 공식 음원으로는 대중에게 첫 목소리를 전한 커브문. 올해 데뷔 2년 차를 맞는 커브문은 신예 싱어송라이터임에도 불구하고, 다양한 해외 아티스트 들의 커버 곡을 통해 원곡자인 니요(NE-YO), 티씨 타이언(TC Tiyon), 댄 앤 셰이(Dan and shay), 핑크 스웨츠(Pink Sweats)에게 많은 관심을 받는 등 글로벌 아티스트로서의 가능성을 바탕으로 이목이 집중되고 있다.



떠오르는 신예 싱어송라이터 커브문의 두 번째 싱글 ‘Fxxx My Trauma’는 현재 각종 음원사이트를 통해 만날 수 있다.

