(사진=YG엔터테인먼트)

트레저의 현장감 넘치는 안무 영상으로 팬들의 감탄이 쏟아지고 있다.



YG 대형 그룹 트레저의 에너제틱 아우라를 날 것 그대로 녹여낸 타이틀곡 'HELLO' 안무 영상이 14일 공개돼 눈길을 끌었다.



흰 티에 청바지를 맞춰 입고 연습실 곳곳을 누비는 트레저표 칼군무가 생동감 있게 포착돼 좋은 반응이 이어지고 있다. 파워풀한 몸짓에서 비롯된 멤버들의 발소리와 텐션을 끌어올리는 추임새 등 현장음 또한 고스란히 담겨 집중시킨다.



트레저의 열정 넘치는 댄스가 시각을 압도한 가운데 일부 고난이도 안무는 슬로우 모션 기법으로 연출돼 역동성을 더했다. 또 멤버들은 편안한 분위기 속 펼치는 퍼포먼스임에도 완벽한 합을 보여주며 보는 이들의 감탄을 불러일으켰다.



곡 후반부에서는 이들 특유의 긍정 바이브가 한껏 폭발했다. 트레저는 한자리에 모여 '1, 2, 3, 4 You know what I'm waiting for' 노랫말을 함께 외치거나 무대 자체를 자유분방하게 즐기며 글로벌 팬들을 호응을 유발했다.



한편 'HELLO'는 웅장한 벌스를 시작으로 락펑크 요소가 가미된 프리코러스, 폭발하는 드롭 멜로디 라인이 촘촘하게 이어지는 댄스곡이다. 지난 4일 발매 이후 라쿠텐, 라인뮤직, AWA 등 일본 주요 음원 사이트 실시간 차트에서 정상에 오른 바 있다.



이 노래가 수록된 트레저의 미니 2집 'THE SECOND STEP : CHAPTER TWO'는 아이튠즈 앨범 차트 17개국서 1위를 차지했다. 기세를 몰아 트레저는 오는 11월 12일, 13일 서울 올림픽공원 KSPO돔에서 콘서트를 개최, 그 열기를 이어나갈 전망이다.

황은철 텐아시아 기자 edrt4@tenasia.co.kr