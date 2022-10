사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 엑소의 첸이 새 솔로 앨범으로 컴백한다.오는 31일 첸의 세 번째 미니앨범 '사라지고 있어 (Last Scene)'가 발매된다.특히 이번 앨범은 2019년 두 번째 미니앨범 ‘사랑하는 그대에게 (Dear my dear)’ 이후 3년 만에 발표하는 새 솔로 앨범이다.앨범에는 동명의 타이틀 곡 ‘사라지고 있어 (Last Scene)’를 비롯한 총 6곡으로 구성되어 있다.첸은 엑소 및 엑소-첸백시 활동은 물론, 솔로 앨범, 드라마 OST, 컬래버레이션 등 다채로운 음악 활동을 통해 만능 보컬리스트다운 면모를 입증한 만큼, 이번 앨범으로 들려줄 새로운 음악도 높은 관심을 얻을 전망이다.한편, 첸의 새 솔로 앨범 ‘사라지고 있어 (Last Scene)’는 오늘(11일)부터 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 판매를 시작한다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr