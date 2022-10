방탄소년단 정국 '2022 TMA'서 대체불가 라이브…왕자님 비주얼

방탄소년단(BTS) 정국이 '2022 TMA'에 참석해 전세계 실시간 트렌드를 장악했다.방탄소년단은 지난 8일 오후 서울 방이동 올림픽공원 체조경기장에서 진행된 '2022 더팩트 뮤직 어워즈'(THE FACT MUSIC AWARDS, 2022 TMA) 시상식에 참석해 '옛 투 컴'(Yet To Come), '포 유스'(For Youth) 공연을 펼쳤다.이 중 멤버 정국은 '대체불가'한 믿고 듣는 고품격 라이브와 황홀한 왕자님 비주얼 등을 뽐냈고 소셜네트워크서비스(SNS) 트위터의 월드와이드(전세계) 트렌드에서 'jungkook'으로 11위, JUNGKOOK AT TMA, Jungkookie 13위를 비롯해 'jungkook'으로 미국 1위 등 총 84개 국가 실시간 트렌드에 오르는 폭발적 인기를 보여줬다.또 오후 11시 기준, 100만 이상에 달하는 엄청난 언급량을 보이는 뜨거운 화제성을 나타냈다.당일 메인 보컬 정국은 목소리를 긁는 듯한 매혹적인 그로울링 창법이 돋보이는 팝스러운 보컬로 CD보다 더 완벽한 라이브를 선보이며 귀에 천국을 선사했다.정국은 감미로운 보이스와 청아한 음색으로 가사 하나하나에 자신만의 미세한 감성을 불어 넣어 짙은 여운과 울림을 안겼다.정국은 진성의 고음도 폭풍 성량으로 완벽 소화했고 섬세한 떨림까지 표현한 바이브레이션, 애드립 등을 펼치며 짜릿한 귀호강 라이브를 제대로 선물했다.정국은 블랙과 블루 톤의 수트를 환상적이게 소화하며 러블리한 귀여움부터 물오른 성숙 남성미까지 한껏 발산해 팬심을 설레게 했다.정국은 어깨까지 내려오는 장발을 하고 선이 굵고 또렷한 이목구비로 한층 더 빛나는 세젤미 조각 비주얼을 뽐냈다.이에 "보컬킹♥ 비주얼킹♥ 정국이 최고" "와 오늘 정국이 진짜 왕자님 같으시다 TMA 왕자님!!" "진정한 가수 우리정구기 라이브 찢었버림 이래서 정국 한다" "잘생얼굴 갓지컬 겸비 미모로 기쁨 주고 쩌는 라이브로 부심 차오르게 해준 내 아티스트 정국" "역시 정국이 믿고 듣는 내 가수 귀에 천국을 주네" "정국이 진가는 진짜 라이브에서 나타나는구나" "정구기 오늘 귀여워서 심장 아픔" "정국이 고음 귀에 짜릿한 희열을 줘" "오늘 더 지극히 예뻤던 정국이 대존예ㅠㅠ" "고품격 라이브에 남신 비주얼에 재치 있는 소감까지 정국이 정국했네" "전정국 움직였다하면 전세계 실트 장악 대슈스" 등 팬들의 열띤 호응이 나타났다.정국은 "올해 아티스트 정말 의미 있고 뜻 깊은 상이다. 여기 계신 아미 여러분들을 포함해서 멀리 계신 아미 여러분들 덕분에 이렇게 또 값진 상 받을 수 있게 된 것 같아서 기분 좋고 다시 한번 감사드린다. 저희는 여러분들의 영원한 아티스트가 되려고 노력할 것이다" 라고 올해의 아티스트 수상 소감을 밝혔다.한편, 이날 방탄소년단은 더팩트 뮤직 어워즈에서 5년 연속으로 대상을 차지하는 영예를 안았다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr