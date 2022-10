(사진=플레디스 엔터테인먼트)

프로미스나인이 日 음악 프로에 출연한다.

4일 소속사 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 프로미스나인은 오는 10일 방송을 앞두고 있는 일본 TBS 음악 방송 프로그램 ‘CDTV LIVE! LIVE!’ 생방송 출연을 확정 했다.



프로미스나인은 ‘CDTV LIVE! LIVE!’를 통해 일본 음악 방송 최초 출연으로 의미를 더한다. 또 프로미스나인은 일본 지상파 방송에서 ‘Stay This Way’ 무대를 처음으로 공개하는 만큼 이들이 선사할 무대를 더욱 기대케 한다.

프로미스나인의 미니 5집 ‘from our Memento Box’는 일본 오리콘 데일리 앨범 차트(7월 21일 자)에서 최정상을 기록, 싱글 2집 ‘9 WAY TICKET’과 미니 4집 ‘Midnight Guest’에 이어 3개 작품 연속으로 오리콘 데일리 앨범 차트 1위를 기록했다. 타이틀곡 ‘Stay This Way’는 일본 라쿠텐 뮤직에서는 주간 차트, 6일 연속 실시간 차트 1위, 4일간의 성적으로 6월 월간 차트 3위에 안착하는 등 프로미스나인은 아직 일본에서 정식 데뷔를 하지 않았음에도 불구하고 뜨거운 인기를 드러낸다.

한편 프로미스나인이 출연하는 TBS ‘CDTV LIVE! LIVE!’는 오는 10일 방송된다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr