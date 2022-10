방탄소년단 지민, 世·韓 실트 1위·칠레 아이튠즈 1위부터 6위 '줄세우기'

방탄소년단 지민의 생일을 축하하는 메시지가 트위터 1위를 강타하며 아이튠즈 톱송 차트 줄세우기로 화려한 축제의 시작을 알렸다.지난 1일 지민의 생일 기간인 ‘짐토버(Jimin+October)’ 축제의 시작을 기념한 전 세계 팬들의 메시지 해시태그 ‘#HelloJimtober’가 월드와이드와 대한민국 실시간트렌드 1위에 등극했다.또한 키워드 'HAPPY JIMTOBER'가 월드와이드 순위 25위를 차지한데에 이어 이외에도 'JIMTOBER IS COMING'와 'WE LOVE YOU JIMIN' 등이 트렌딩되어 세계적 인기를 가늠케하며 트위터를 강타했다.팬들의 축하는 1일 하루종일 이어져 당일 저녁 10시(한국시간) 대한민국 트위터에는 여전히 ‘#HelloJimtober’가 실시간 트렌드 1위, ‘#우리들의_짐토버’ 2위, ‘#짐토버_이즈_커밍’이 4위에 올라 팬덤 최대 축제에 대한 팬들의 설렘과 기대를 가늠케했다.SNS를 뒤덮은 축제의 열기는 곧바로 남미까지 이어졌다.1일 칠레 아이튠즈 톱송 차트에는 지민의 OST ‘With You’를 필두로 솔로곡 ‘Filter’, ‘Intro: Serendipity’, ‘Serendipity FLE’, ‘Lie’를 비롯, 프로듀싱곡 ‘친구’가 1위부터 6위까지 줄세우기 차트 점령으로 ‘짐토버’ 시작을 더욱 특별하게 기념했다.'짐토버'는 지민의 생일 당일인 13일뿐만 아니라 10월 한달내내 이어지는 축하로 인해 생성된 유일무이한 신조어이다. 트위터 공식 계정 또한 ‘옥토버’(October)의 대체 용어로 인정할만큼 어느 누구도 범접할 수 없는 상징성을 지니고있으며 '짐토버' 첫날부터 팬들의 뜨거운 열기로 축제 분위기가 점점더 달아오르고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr