사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 엑소의 시우민이 솔로 데뷔와 동시에 글로벌 차트 1위를 휩쓸며 강력한 파워를 입증했다.지난 26일 공개된 시우민 첫 솔로 앨범 '브랜드 뉴(Brand New)'는 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 캐나다, 스페인, 브라질, 멕시코, 칠레, 사우디아라비아, 오만, 말레이시아, 러시아, 싱가포르, 필리핀, 태국, 피지, 페루, 베트남, 홍콩, 인도네시아, 카자흐스탄, 튀르키예(터키), 남아프리카공화국, 인도, 나이지리아, 루마니아, 폴란드, 아르헨티나, 아랍에미리트, 라오스, 대만, 콜롬비아, 스리랑카, 노르웨이, 파나마, 아제르바이잔 등 전 세계 33개 지역 1위에 올랐다.더불어 이번 앨범은 한터차트, 신나라레코드 등 국내 음반 차트에서도 일간 1위를 차지했다. 타이틀곡 '브랜드 뉴(Brand New)'도 일본 로컬 플랫폼 AWA 실시간 급상승 차트 1위를 기록하는 등 뜨거운 반응을 얻고 있다.이번 앨범에는 시우민표 올드스쿨 바이브가 돋보이는 타이틀곡 ‘Brand New’를 비롯해 ‘Feedback’(피드백), ‘How We Do (Feat. 마크 of NCT)’(하우 위 두), ‘민들레 (Love Letter)’, ‘Serenity’(세레니티) 등 총 5곡이 수록되어 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr