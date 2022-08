[종합] 세븐틴, 美 ‘지미 키멜 라이브!’ 출연…BTS 역사 잇는다

그룹 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)이 ‘지미 키멜 라이브!’에 출연해 ‘뜨거운’ 무대를 펼쳤다.세븐틴은 18일(이하 현지시간) 방송된 미국 ABC의 인기 심야 토크쇼 ‘Jimmy Kimmel Live!’(지미 키멜 라이브!)에 출연해 정규 4집 ‘Face the Sun’(페이스 더 선)의 타이틀곡 ‘HOT’(핫) 무대를 선사했다. 이날 방송에서 세븐틴은 관객들의 환호를 받으며 등장했고, ‘K-팝 퍼포먼스 대표 주자’답게 열정적인 에너지를 발산하며 눈을 뗄 수 없는 강렬한 ‘HOT’ 퍼포먼스를 펼쳐 스튜디오를 뜨겁게 달궜다.ABC ‘지미 키멜 라이브!’는 유명 방송인이자 코미디언인 지미 키멜이 진행하는 심야 토크쇼로, 높은 시청률을 자랑하는 미국 방송 프로그램이다. 세븐틴이 이 프로그램에 출연하는 것은 지난해 미니 8집 ‘Your Choice’(유어 초이스)의 타이틀곡 ‘Ready to love’(레디 투 러브)로 출연한 이후 두 번째다. 당시에는 코로나19 상황 탓에 스튜디오 출연 대신 영상으로 출연했다.세븐틴은 ‘2022 MTV 비디오 뮤직 어워드(2022 MTV Video Music Awards)’에서 ‘베스트 뉴 아티스트(Best New Artist)’ 부문과 ‘올해의 PUSH 퍼포먼스(PUSH Performance Of The Year)’ 부문, ‘베스트 K-팝(Best K-Pop)’ 부문 총 3개 부문에 노미네이트됐다. 이들은 데뷔 이래 가장 많은 부문에 수상 후보로 올라 글로벌 대세임을 제대로 입증했다.한편, 월드투어 ‘SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN]’을 펼치고 있는 세븐틴은 20일 휴스턴, 23일 포트워스, 25일 시카고, 28일 워싱턴 D.C., 30일 애틀랜타, 9월 1일 벨몬트 파크, 3일 토론토, 6일 뉴어크에서 북미 투어를 이어 가며, 연말까지 아시아 아레나 투어, 일본 돔 투어를 갖는다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr