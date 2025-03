/사진= INB100

그룹 엑소 멤버 겸 솔로 아티스트 시우민(XIUMIN)이 컴백을 기념해 팬들과 특별한 시간을 갖는다.소속사 INB100은 “시우민 미니2집 ‘Interview X’(인터뷰 엑스) 발매를 기념하여 팬 여러분과 함께하는 ‘2025 XIUMIN SPECIAL STAGE ‘WHEE!’ (시우민 스페셜 스테이지 ‘위!’)’ 를 진행합니다”라고 11일 밝혔다.오는 15일 연세대학교 백주년기념관에서 진행되는 이번 ‘2025 XIUMIN SPECIAL STAGE ‘WHEE!’’는 오랜 시간 시우민의 컴백을 기다려 온 팬들을 위해 무료로 진행되며, 시우민의 신곡 무대 등을 선보일 예정이다. 또한, 시우민의 마음을 담은 팬들을 위한 특별한 이벤트도 준비되어 있다.지난 10일, 2년 6개월 만에 발표한 시우민의 이번 미니 2집 ‘Interview X’에는 타이틀곡인 ‘WHEE!’(위!)를 비롯해 ‘Can’t Help Myself’(캔트 헬프 마이셀프), ‘Make You LaLa’(메이크 유 라라), ‘Switch Off’(스위치 오프), ‘Lost Paradise’(로스트 파라다이스), ‘Love is U’(러브 이즈 유) 등 각기 다른 장르의 여섯 곡이 수록됐다. 시우민은 이번 앨범을 통해 다양한 스타일의 곡들을 소화해 내며 폭넓은 음악적 스펙트럼을 선보이고 있다.이와 함께 시우민은 팬 콘서트 ‘X Times’(엑스 타임스) 아시아 투어를 개최한다. 오는 22일 서울 용산구 블루스퀘어 마스터카드홀에서 시작되는 이번 투어는 4월 11일 도쿄, 4월 13일 오사카, 4월 19일 방콕, 5월 10일 마닐라, 5월 25일 타이베이까지 아시아 6개 도시에서 개최될 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr