(사진=제나두엔터테인먼트)

가수 박보람이 컴백한다.



박보람은 16일 신곡 '가만히 널 바라보면'을 발매한다.

신곡 '가만히 널 바라보면'은 기타 리프를 메인으로 한 산뜻한 분위기의 트랙 위에 '사랑하는 사람을 향한 고맙고 행복한 마음'을 가사로 담은 미디움 템포의 곡이다.

다비치의 '팡파레', 허각의 '흔한 이별 (Remastered)' 등 수많은 히트 넘버를 보유한 룩원(LOOGONE)과 슈퍼주니어-K.R.Y.의 '푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)', 이예준의 '사랑이 아니었다고 말하지 마요' 등을 작업한 작곡가 MELO MADE가 참여해 더욱 완성도 있는 곡을 탄생시켰다.



특히 그동안 다채로운 감성 발라드로 리스너를 만나온 박보람은 해당 곡을 통해 자신만의 밝은 감성과 깊이 있는 보이스를 동시에 선사하며 전작들과는 또 다른 매력을 보여줄 전망이다.



무엇보다 박보람은 지난 2019년 발매한 '싶으니까' 이후 3년 만에 음악 방송 활동을 준비 중으로 기대감을 더한다.

한편 박보람의 신곡 '가만히 널 바라보면'은 16일 오후 6시부터 각종 온라인 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr