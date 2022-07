방탄소년단 정국·찰리 푸스, '레프트 앤 라이트 틱톡 챌린지'…셀럽 대거 동참

방탄소년단(BTS) 정국과 찰리 푸스 협업곡 'Left and Right'의 '틱톡' 챌린지가 아시아권 셀럽들 사이 역대급 돌풍을 불러 일으키고 있다.최근 글로벌 쇼트 비디오 플랫폼 'TikTok'(틱톡)에서는 'Left and Right'(레프트 앤드 라이트) 챌린지가 거센 붐을 일으키고 있다.'Left and Right 챌린지' 는 신나고 펑키한 멜로디의 'Left and Right' 가사에 맞춰 '좌','우' 번갈아 가며 손가락과 팔을 사용한 안무를 쉽고 재미있게 따라 출 수 있어 강한 중독성을 유발시킨다.이에 필리핀에서는 소셜 스타부터 의사, 승무원, CEO 등이 틱톡에서 'Left and Right' 챌린지에 동참해 뜨거운 열풍을 불러 모았다.이러한 가운데, '필리핀 팝 락 왕족'으로 불리며 현지 가요계 최대 히트 메이커로 꼽히는 팝 락 싱어송라이터이자 배우 엥 콘스탄티노(Yeng Constantino)가 최근 틱톡에서 'Left and Right' 챌린지를 선보여 이목이 쏠렸다.이와 함께 마이키 퀸토스(Mikee Quintos), 발레리 콘셉시온(Valerie Concepcion), 샤이라 디아즈(Shaira Diaz), 딤플스 로마나(Dimples Romana), 루루 마드리드(Ruru Madrid), 부보이 빌라(Buboy Villar), 코코이 데 산토스(Kokoy De Santos) 프린스 클레멘테(Prince Clemente)등 배우, 가수, 모델 등 남녀 필리핀 셀럽들 또한 'Left and Right' 틱톡 챌린지에 대거 참여했다.또 필리핀 아이돌 그룹 MNL48의 멤버 콜린(coleen), 필리핀 댄서이자 가수, 유명 소셜 스타 니아나 게레로(Niana Guerrero), 모델이자 소셜 스타, 유튜버인 지냅 허레이크(Zeinab Harake)도 이에 합류했다.특히 이 열기는 가까운 인도네시아, 말레이시아에도 전파되어 최근 배우 아우디 마리사(Audi Marissa), 니아 라마드하니(Nia Ramadhani), 티티 카말(Titi Kamal), 아이돌 그룹 UN1TY 멤버들, 가수 미르 내쉬(Meer Nash), 등도 틱톡에서 개성 넘치는 'Left and Right' 챌린지를 펼치는 등 빠르게 전파되고 있다.이와 함께 'Left and Right' 챌린지는 국내에서도 뜨거운 인기 조짐이 나타나고 있다.최근 국내 걸 그룹 드림 노트 멤버들부터 신인 보이 그룹 나인아이(NINE.i) 멤버들, JTBC '믹스나인' 출신이자 틱톡 크리에이터 시아지우, 가수 홍의진(Hezz) 등도 틱톡에서 챌린지를 이어갔다.앞서 찰리 푸스 또한 자신의 틱톡 계정에서 'Left and Right' 챌린지 안무 영상을 최초로 만든 틱톡커이자 안무가에게 응원 영상과 댓글로 화답하기도 해 훈훈함을 자아냈다.한편, 'Left and Right'는 글로벌 음원 플랫폼과 빌보드 아시아권 차트에서 1위를 비롯해 상위권 순위를 싹쓸이하는 인기 고공 행진을 이어가고 있다.'Left and Right'는 권위 있는 영국 오피셜 싱글 차트 톱 100에 4주 연속 차트인, 미국 빌보드의 메인 싱글 차트 핫100에 3주 연속 진입하는 초강력 음원 저력을 보여줬다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr