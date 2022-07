시은./ 사진=하이업엔터테인먼트

스테이씨가 라이브 무대에 대한 생각을 전했다.스테이씨는 19일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 싱글 앨범 '위 니드 러브(WE NEED LOVE)' 발매 기념 쇼케이스를 열고 컴백을 알렸다.이날 시은은 "라이브가 살아 있는 무대, 에너지를 느낄 수 있기 때문에 라이브 하는 무대를 더 좋아한다"며 그런 무대를 좋아해 주는 팬분들에게 감사하다는 말 전하고 싶다"고 밝혔다.그러면서 자신만의 목 관리법도 전했다. 그는 "카페인과 찬물을 최대한 멀리한다. 만약 이 두 가지가 목에 좋다고 했으면 엄청나게 마셨을 거다"라고 말해 웃음을 자아냈다.'위 니드 러브'는 사랑에 대한 용기, 희망, 두려움 등의 감정을 극적인 표현력으로 그려낸 앨범이다. 전 트랙에 걸쳐 ‘우린 사랑이 필요해’라는 메시지를 전한다.타이틀곡 '뷰티풀 몬스터(BEAUTIFUL MONSTER)'는 사랑이란 행복의 이면에 숨은 두려움을 여섯 멤버의 폭발적인 보컬로 담아낸 곡. 곡이 전개됨에 따라 깊어지는 울림과 폭발적인 감정선이 인상적이다.이밖에도'아이 라이크 잇(I LIKE IT)', '러브(LOVE )', 미니 2집 타이틀곡 ‘RUN2U’ 리믹스 버전의 ‘RUN2U (TAK Remix) 등 4개의 트랙이 이번 앨범을 채운다.스테이씨의 '위 니드 러브'는 이날 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr