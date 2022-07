방탄소년단 정국, 韓솔로 가수 '최단 기간' 스포티파이 9000만 스트리밍 경신

방탄소년단(BTS) 정국이 스포티파이에서 한국 솔로 가수 '최단' 스트리밍을 경신하는 막강한 글로벌 존재감을 과시했다.정국은 지난달 24일 미국 싱어송라이터 찰리 푸스와 협업곡 'Left and Right'(레프트 앤드 라이트)를 발매했다.'Left and Right'는 글로벌 주요 차트에서 뜨거운 인기를 나타내고 있는 가운데, 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 9000만 스트리밍을 넘어섰다.'Left and Right'는 발매 이후 21일 만에 9000만 스트리밍을 돌파하며 핫한 인기를 실감케 했다.'Left and Right'는 18일 만에 8000만 스트리밍을 넘어선 이후 3일 만에 1000만을 상승시키며 강력한 인기를 엿보게 했다.특히 정국은 'Left and Right'로 스포티파이에서 한국 솔로 가수 '최단' 9000만 스트리밍을 또 한번 달성하는 기염을 토했고 1억 스트리밍 돌파도 눈 앞에 두고 있다.앞서 'Left and Right'는 15일 만에 7000만을 기록했고 3일 만에 1000만이 넘는 놀라운 스트리밍 상승을 보여주며또 정국은 한국 솔로 가수로서 '최단'인 18일 만에 8000만, 15일 만에 7000만, 13일 만에 6000만 등을 기록하기도 했다.정국은 스포티파이에서 솔로곡으로도 K팝의 신기록을 이어가고 있다.스포티파이 상 정국의 솔로곡 'Euphoria'(유포리아)는 한국 남자 솔로곡 '최초' 이자 '최다' 3억 8400만, 솔로곡이자 웹툰 오리지널사운드 트랙인 'Stay Alive'(스테이 얼라이브)는 한국 OST '최단' 158일 만에 1억 2800만 스트리밍을 넘어서는 독보적인 기록 행보를 이어가며 K팝 가수의 명성을 떨치고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr