(사진=아이오케이 엠)

아티스트 비아이(B.I)가 글로벌 차트 상승세에 올라타며 리스너들의 취향을 사로잡고 있다.



비아이가 지난달 발매한 2022 글로벌 앨범 프로젝트 'Love or Loved (L.O.L)' 파트1의 선공개 싱글 'BTBT'는 15일 기준 세계적인 음원 플랫폼 스포티파이의 양대 차트 중 하나인 '바이럴 50' 51개 지역 차트에 진입하는 기염을 토하고 있다.



'바이럴 50'은 해당 국가에서 가장 많이 바이럴 및 스트리밍되고 있는 곡을 모아둔 차트다. 리스너들이 듣고 공감·공유한 음원 데이터를 나타내는 소셜 지표로 팬덤 리스너 뿐 아니라 대중 리스너들의 선호도를 볼 수 있는 차트다. 'BTBT'는 스포티파이 '바이럴 50' 글로벌 차트에서도 10위권을 유지하며 발매 한 달 째 꾸준히 상위권을 유지하면서 자체 최고 성적을 수차례 경신했다.



이밖에도 'BTBT'는 아이튠즈에서 유럽 17개국을 포함한 49개 지역의 K-POP 차트 1위, 애플 뮤직 46개 지역 K-POP 차트 1위라는 기록을 추가했다.



특히 아이튠즈 US K-POP 차트에서 2위, 애플뮤직 US K-POP 차트에서는 14위에 올랐고, 아이튠즈 US POP 차트에도 진입하는 등 미국 현지에서도 높은 상승세를 누리고 있다.



비아이는 발매 후속 활동으로 온라인으로는 ‘아마존 뮤직 페스티벌 헤드라이너로 출연해 'BTBT' 라이브 무대를 선보였고, 오프라인에서는 성수동의 복합문화공간 피치스 도원에서 BTBT 게릴라 쇼케이스를 진행하며 국내 리스너들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다.



또한 글로벌 반응에 힘 입어 최근 아리랑TV '심플리 케이팝 콘투어 (Simply K-POP CONTOUR)'의 러브콜을 받아 음방방송 무대를 펼치는 등 한층 폭 넓은 상승세 행보를 보여주고 있다.



한편 'BTBT'를 통해 2022 글로벌 앨범 프로젝트 'Love or Loved (L.O.L)'를 주목할만한 상승세로 시작한 비아이의 다음 음악적 행보에 관심이 모아진다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr