사진= KOZ 엔터테인먼트

실력파 싱어송라이터 다운(Dvwn)이 약 1년 2개월 만에 신보로 돌아온다.다운은 오늘(2일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 ‘로스트(lost)’를 발매하며, 소속사 KOZ 엔터테인먼트 공식 SNS와 하이브 레이블즈 공식 유튜브 채널을 통해 동명의 타이틀곡 ‘로스트(lost)’ 뮤직비디오를 공개한다.다운이 미니 2집 ‘it’s not your fault’ 이후 약 1년 2개월 만에 발매하는 이번 디지털 싱글 ‘lost’는 동명의 타이틀곡을 포함해 총 3곡으로 구성된다. 타이틀곡 ‘lost’는 밴드 사운드를 기반으로 한 얼터너티브 록 트랙으로, 아티스트로서의 고민과 방황을 다운의 감수성과 섬세한 가사로 풀어낸 곡이다. 다운이 작곡, 작사, 편곡에 모두 참여해 완성도를 높였다.두 번째 트랙 ‘사심’은 어느 날 문득 찾아온 사랑에 대해 조심스럽고 진지한 접근을 담은 곡으로, 사심이라는 단어의 새로운 해석을 느낄 수 있다. 세 번째 트랙 ‘재미없어’는 ‘네가 없는 하루는 재미없어’라는 테마를 담았다. 점차 고조되는 곡의 주제와 멜로디, 멜로디의 전개에 발맞춰 나아가는 서정적 가사가 인상적인 곡이다.앞서 공개된 타이틀곡 ‘lost’ 뮤직비디오 티저 영상은 한 편의 영화를 연상시키는 영상미로 본편에 대한 기대감을 끌어올렸다. ‘lost’ 뮤직비디오는 아이슬란드 로케이션으로 진행됐으며, 드넓은 설원을 배경으로 길을 잃고 방황하는 사람들의 모습을 담는다. 앨범의 탄탄한 서사와 곡에 짙게 밴 다운의 감성을 느낄 수 있는 뮤직비디오에서는 영화 ‘설국열차’와 ‘블레이드 러너 2049’ 등에 출연했던 아이슬란드 배우 토마스 레마르퀴스가 열연을 펼친다.한편, 다운은 디지털 싱글 ‘lost’ 발매 이후 오는 8월 7일 뮤직 페스티벌 ‘Haus of Wonder’와 9월 4일 ‘RAPBEAT 2022’에 출연하는 등 2022년 ‘열일 행보’를 이어 갈 예정이다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr