(사진=판타지오)

그룹 아스트로(ASTRO)가 정규 3집으로 새로운 기록을 써내려가며 올여름 청량함의 정점을 찍었다.



아스트로는 지난 26일 방송된 Mnet 음악 프로그램 '엠카운트다운'을 끝으로 정규 3집 'Drive to the Starry Road'(드라이브 투 더 스태리 로드)의 모든 활동을 마무리했다.



각종 음악 방송을 통해 아스트로는 이번 앨범의 타이틀곡 'Candy Sugar Pop'(캔디 슈가 팝)과 팬송 '밤하늘의 별처럼' 무대로 다채로운 매력을 발산했다. 먼저 시원한 색감이 돋보이는 스타일링에 아스트로의 청량한 아이덴티티를 담아낸 'Candy Sugar Pop'으로는 각 잡힌 칼군무와 함께 시원시원한 매력을 선보였고, 또 수록곡 ‘밤하늘의 별처럼’ 무대에선 아스트로 멤버들의 조화로운 하모니가 드러나며 음악팬들의 눈과 귀를 동시에 사로잡는 데 성공했다.



특히, 타이틀곡 'Candy Sugar Pop' 퍼포먼스에 등장하는 포인트 안무인 '캔슈팝 춤'과 밝고 청량한 무드는 올여름을 제대로 정조준하며 각종 무대 영상과 다양한 콘텐츠의 높은 조회수를 견인하는 결과를 낳기도.



이밖에도 다양한 지표에서 아스트로의 호성적이 이어졌다. 'Candy Sugar Pop' 뮤직비디오는 역대 최단기간 유튜브 조회수 3000만 뷰를 돌파했고, 아이튠즈 차트에서는 발매와 동시에 전 세계 19개 지역 톱 앨범 및 톱 송 차트 1위를 달성했다. 또 국내 음원 사이트인 벅스 뮤직에서는 타이틀곡 'Candy Sugar Pop'의 1위와 함께 수록곡 역시 상위권에 랭크되며 줄세우기를 기록해 아스트로표 청량함의 저력을 드러냈다. 특히, 이번 앨범에는 멤버 전원의 솔로곡이 수록된 만큼 이와 같은 기록은 더욱 유의미하다.



뿐만 아니라, 21주 차 가온 차트(2022.05.15~2022.05.21 집계 기준)에서는 다운로드, BGM, 앨범, 리테일 앨범 차트까지 총 4개 부문에서 1위를 차지하며 4관왕이라는 영예를 얻었다. 여기에 컴백과 동시에 SBS MTV '더쇼'와 MBC M '쇼! 챔피언', Mnet '엠카운트다운'까지 음악 방송에서도 3관왕을 차지하며 멈추지 않는 ‘별빛 질주’를 이어가고 있다.



올해로 데뷔 7년 차를 맞이한 아스트로는 꾸준히 '청량'이라는 정체성을 잃지 않고 다채로운 콘셉트를 선보이며 국내외 팬들의 마음을 사로잡았다. 멈추지 않는 도전 의식과 성실한 노력을 통해 자신들의 음악적 역량을 계속해서 성장시켰고, 이를 입증하듯 매 앨범을 발매할 때마다 자체 최고 기록을 경신해가며 '기록스트로'의 면모를 드러냈다.



앞서 아스트로는 앨범 발매와 함께 진행했던 미디어 쇼케이스에서 "이번 앨범으로 아스트로의 성장을 보여드리고 싶다"라는 포부를 밝힌 바 있다. 이처럼 끊임없이 성장하는 모습으로 2022년 여름 가요계의 포문을 완벽하게 연 아스트로의 다음 행보에 어느 때보다 기대가 모인다.



한편, 아스트로는 오는 28일과 29일 서울 잠실실내체육관에서 온·오프라인 단독 콘서트 ‘The 3rd ASTROAD to Seoul [STARGAZER]'(더 써드 아스트로드 투 서울 [스타게이저])를 개최한다. 팬미팅, 완전체 컴백에 이어 단독 콘서트로 여름 내내 이어지는 아스트로의 '별빛 질주'가 글로벌 팬들에게 풍성한 즐거움을 선사할 전망이다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr