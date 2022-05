[종합] 투모로우바이투게더, 작정한 '다크 섹시'…이런 '흑화' 옳다 [TEN현장]

올 것이 온 투모로우바이투게더의 변신이다. '다크 섹시'로 흑화한 투모로우바이투게더 의 이런 변신 옳다.투모로우바이투게더는 9일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 미니 4집 'minisode 2: Thursday's Child' 발매 기념 쇼케이스를 열었다. 지난해 8월 정규 2집 리패키지 '혼돈의 장: FIGHT OR ESCAPE'를 발표한 뒤 약 9개월 만의 컴백이다.'minisode 2: Thursday's Child'는 '꿈의 장'과 '혼돈의 장'에 이어 다음 시리즈로 넘어가기 전 발표하는 앨범. 첫 이별을 경험한 뒤 느끼는 소년의 복합적인 감정, 그리고 이를 통해 자신과 자신을 둘러싼 세상을 조금 더 알아 가는 소년의 모습을 그린다.앨범에는 타이틀곡 'Good Boy Gone Bad'를 포함해 'Opening Sequence' 'Trust Fund Baby' 데뷔 첫 유닛곡 'Lonely Boy (네 번째 손가락 위 타투)'와 'Thursday’s Child Has Far To Go' 등 5곡이 수록됐다. 투모로우바이투게더는 앨범의 모든 수록곡에 참여했다.타이틀곡 'Good Boy Gone Bad'는 록 사운드가 가미된 하드코어 힙합 장르다. 영원할 것만 같았던 첫사랑이 깨진 뒤, 순수했던 소년이 분노와 상실의 감정에 휩싸이게 되는 모습을 담았다.이날 투모로바이투게더는 'Good Boy Gone Bad' 무대를 처음 선보였다. 멤버들은 반전의 연속이었다. 우리가 알고 있던 멤버들이 맞나 싶을 정도로 달라진 모습. 소년미(美)의 대명사처럼 청량했던 투모로바이투게더는 이전 모습을 지우고 파워풀하고 섹시했다. 가사를 그대로 표현한 안무와 차가운 멤버들의 표정이 완벽하게 어우러졌다.무대 후 연준은 "찢어버리겠다는 마음으로 무대에 올라왔는데 잘한 것 같아서 만족한다. '투모로우바이투게더 무대 참 잘한다' 이런 생각을 하셨으면 좋겠다"고 말했다.수빈은 "지금까지는 다섯 명이 하나의 큰 그림을 보여드렸다면 이번에 제대로 각 잡힌 군무를 보여드릴 예정"이라고 설명했다.'Good Boy Gone Bad'는 다른 이별송과 다르게 떠나간 연인을 그리워하거나 이별에 슬퍼하는 노래가 아니다. 이별 뒤 느끼는 다크한 감정, 흑화하는 모습을 직관적이고 임팩트 있게 녹여 'Z세대 이별송'을 예고하고 있다.범규는 "떠난 연인을 그리워하거나 슬퍼하는 걸 떠올리실 텐데 새로운 느낌의 이별 송은 만들어봤다. 분노하기도 하고 이별한 나의 모습에 도취되기도 하는데 그런 솔직한 모습을 담았다. 새롭게 보여드리는 콘셉트라 걱정이 되기도 하는데 팬들에게 보여드리고 싶었던 '센 콘셉트'라 걱정보다는 기대가 된다"고 밝혔다.연준은 "'올게 왔구나'라고 생각했다. 언젠가 하게 될 콘셉트라 생각했다. 소년이 친구를 만나 사랑을 하며 자신의 세상을 넓히는 스토리를 보여드렸다. 이별이 성장에 빠질 수 없는 코드이지 않나. 새로운 콘셉트를 하면서 몰랐던 제 모습을 발견하기도 하고 한층 더 성장한 것 같다"고 이야기했다.태현은 "이전 앨범을 '명반'이라고 불러주셨다. 이번에도 '명반'이라는 말을 듣고 싶다"면서 "믿고 듣는 투모로우바이투게더 노래, 믿고 보는 투모로우바이투게더 무대라는 말이 정설임을 증명하는 활동으로 만들겠다"고 강조했다.특히 연준은 "퍼포먼스 연습을 하면서도 멤버들이 '물 만났다'는 생각을 했다. 열심히 준비했고 열심히 준비한 만큼 보여드릴 테니 팬분들도 기대해주셨으면 좋겠다"면서 "열심히 하다 보면 K팝 4세대 잇 보이, 4세대 리더라는 수식어가 따라오지 않을까"라고 자신했다.한편 투모로우바이투게더의 'minisode 2: Thursday's Child' 전곡 음원은 오늘(9일) 오후 6시에 공개된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr