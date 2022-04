사진제공=RBW

그룹 원어스(ONEUS)의 멤버 환웅이 솔로 콘셉트 포토 두 번째 주자로 출격했다.RBW는 30일 원어스 공식 SNS를 통해 일곱 번째 미니앨범 'TRICKSTER'(트릭스터)의 콘셉트를 담은 멤버 환웅의 솔로 콘셉트 포토를 공개했다.공개된 사진 속 환웅은 시니컬한 표정과 눈빛으로 카리스마를 뿜어내고 있다. 스터드 디테일의 가죽 자켓, 볼드한 초커 악세서리, 눈 밑에 큐빅을 붙인 포인트 메이크업 등으로 시크하면서 펑키한 무드를 발산하며 팬심을 자극했다.환웅은 이번 콘셉트 포토를 통해 반항기 어린 악동으로 변신을 예고, 다채로운 매력을 각인시켰다. 특히, 카드를 연상시키는 프레임과 하트 모양 로고가 새 미니앨범 'TRICKSTER'의 콘셉트에 대한 궁금증을 더욱 높인다.환웅은 이번 새 앨범의 타이틀곡 '덤벼 (Bring it on)' 안무에 참여하며 팀 내 메인 댄서의 능력치를 백분 발휘했다. 그간 다양한 무대에서 퍼포먼스의 주축을 이루며 어떤 곡에도 완벽한 무대 소화력을 보여준 만큼 팬들의 기대가 뜨겁다. 메인 댄서 외에도 서브 보컬을 담당하고 있는 환웅의 다재다능한 활약에 뜨거운 관심이 이어지고 있다.원어스는 오는 5월 17일 새 미니앨범 'TRICKSTER'를 발표하고, 타이틀곡 '덤벼 (Bring it on)'로 가요계 판도를 뒤집는 히든카드로 출격을 예고했다. 앞서 첫 주자로 나선 멤버 서호에 이어 환웅의 솔로 콘셉트 포토가 오픈되며 추후 공개될 멤버들에 대한 궁금증이 점점 고조되고 있다.타이틀곡 '덤벼 (Bring it on)'는 프로듀서 김도훈을 필두로 알비더블유(RBW) 소속 히트메이커 이상호, 서용배를 비롯해 Inner Child(Mono Tree)가 지원사격에 나섰으며, 멤버 레이븐이 작사에 참여해 완성도를 높였다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr