가수 김성규가 새 앨범 하이라이트 메들리로 명곡 퍼레이드를 예고했다.

소속사 더블에이치티엔이는 20일 0시 공식 SNS와 유튜브 채널을 통해 김성규의 네 번째 미니 앨범 '세이비어(SAVIOR)'의 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.

화사한 색감으로 이루어진 영상에는 '인트로(INTRO)'를 시작으로 동명의 타이틀곡 '세이비어(Savior)', '마이 러브 윌 비 유어스(My Love Will Be Yours)', '아이 데어 유(I Dare You)', '안개'의 하이라이트 파트와 김성규의 싱그러운 비주얼이 담겨 있다.

약 2분 가량의 짧은 영상이지만 단번에 귀를 사로잡는 김성규의 매력적인 음색과 섬세한 감성은 '역대급 명반'의 탄생을 기대하게 만들었다.

미디어 템포의 팝 록(POP ROCK) 장르의 타이틀곡 '세이비어(Savior)'는 반복적인 피아노 테마와 풍부하고 웅장한 기타, 드럼 사운드가 돋보이는 노래다. 특히 사랑하는 사람을 '세이비어(Savior)'로 지칭하며 그 사랑에 헌신적인 가사가 특징이며, 후렴과 아웃트로의 떼창 구간이 곡의 감정선을 극대화한다.

김성규는 이번 앨범 타이틀곡 '세이비어(Savior)'와 수록곡 '아이 데어 유', '안개' 작곡과 작사에 참여해 자신만의 독보적인 음악적 감성과 역량을 아낌없이 담아냈다. '세이비어(SAVIOR)'를 통해 김성규는 한 단계 더 성장한 음악과 보컬을 선보이며 음악 팬들을 사로잡을 전망이다.

