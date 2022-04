사진제공=SM엔터테인먼트

'1세대 요정' S.E.S.의 히트곡 '감싸 안으며 (Show Me Your Love)' 리마스터 뮤직비디오가 공개됐다.14일 유튜브 SMTOWN 채널에서 공개된 '감싸 안으며 (Show Me Your Love)' 리마스터 뮤직비디오는 따뜻하고 감성적인 분위기의 원곡을 고화질 영상과 고음질 음원으로 다시 감상할 수 있어 시선을 사로잡았다.'감싸 안으며 (Show Me Your Love)'는 2000년 발매된 S.E.S. 정규 4집 타이틀곡. 아름다운 가사와 멤버들의 탄탄한 가창력이 돋보이며, 각종 음악 방송 1위를 휩쓰는 등 뜨거운 사랑을 받았다.한편 SM엔터테인먼트는 '리마스터링 프로젝트'를 통해 지난 25년간 직접 프로듀싱한 레전드 아티스트들의 뮤직비디오와 음원을 디지털 플랫폼에 적합한 형식으로 업스케일링, 순차 공개해 좋은 반응을 얻고 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr