샤이니 온유 /사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 샤이니 온유가 타이틀곡 'DICE'에 대해 데모를 들었을 때부터 타이틀 감이라고 생각했다고 밝혔다.온유는 11일 오후 두 번째 솔로 앨범 '다이스(DICE)' 발매 기념 온라인 기자간담회를 개최했다.이번 앨범에는 리드미컬하고 청량한 러브송을 예고한 타이틀 곡 'DICE'를 비롯해 'Sunshine'(선샤인), 'On the way'(온 더 웨이), 'Love Phobia', '여우비 (Yeowoobi)', 'In the whale'(인 더 웨일) 등 다채로운 매력의 6곡이 수록됐다.타이틀 곡 'DICE'는 리드미컬한 플럭 기타와 청량한 신스 사운드의 조화가 돋보이는 팝 곡. 사랑에 빠진 마음을 게임에 비유, 명백히 지는 게임인 걸 알면서도 사랑하는 상대에게 모든 걸 걸겠다는 내용을 감각적으로 풀어낸 가사가 돋보인다.이날 온유는 타이틀곡 'DICE'에 대해 "리듬감이 좋다"고 말문을 열었다. 그는 "데모를 들었을 때부터 트랙에서 터져 나오는 리듬을 듣고 '이건 타이틀 감이다!'라고 생각했다"고 말했다. 이어 "그래서 타이틀곡으로 'DICE'를 픽업했다. 리드미컬하면서도 청량한 게 매력적인 곡"이라고 덧붙였다.온유는 "코러스 가이드에 '롤링 다이스'라는 가사가 반복된다. 주사위를 잡은 듯한 모습을 형상화했다. 주사위를 던지기도, 받기도 하는 포인트를 살려서 퍼포먼스를 제작했다"며 "그런 걸 염두에 뒀는데 보시는 분들이 '저게 뭐지?', '저 닭밝은 뭐지?'라고 생각하신다면 저는 주사위를 든 모양이라고 설명해 드리고 싶다. 그 포인트를 유심히 잘 봐주셨으면 좋겠다"고 설명했다.한편 온유의 두 번째 솔로 앨범 'DICE'는 이날 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr