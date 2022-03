(사진=안테나)

싱어송라이터 권진아가 새 싱글 'Pink!'의 하이라이트 메들리 영상을 공개하며 신보에 대한 기대감을 끌어올렸다.



소속사 안테나는 지난 28일, 공식 SNS를 통해 권진아의 새 싱글 'Pink!'(핑크!)의 하이라이트 메들리 영상을 선보였다.



공개된 영상에는 첫 번째 트랙인 'Silly Silly Love'(실리 실리 러브)를 시작으로, 타이틀곡 'Pink!'와 수록곡 '흘러가자'의 하이라이트 음원이 담겼다. 이와 더불어 러블리한 비주얼부터 내추럴한 매력까지 권진아의 다채로운 모습이 함께 공개돼 컴백 열기를 고조시켰다.

또한 영상 속에는 "What color is your mind?"라는 질문과 "Pink!"라는 대답이 담긴 문구가 권진아의 마음과 연결, 이번 신보를 통해 권진아가 들려줄 메시지에 대한 궁금증을 자극했다.



이번 신보는 친구에서 연인으로 물들어가는 수많은 핑크빛 관계들을 담아냈다. 이번 앨범명과 동명의 타이틀곡 'Pink!'는 각기 다른 색깔의 사랑 속 핑크빛 시작에 대한 고민이 담겨 있는 곡이다. 특히 전작인 서머 싱글 'KNOCK (With 박문치)'에 이어 뉴트로 천재 박문치와 또 한 번 의기투합하며 곡의 완성도를 높였다.



또한 감성적인 멜로디가 돋보이는 또 다른 타이틀곡 'Silly Silly Love'와 일렉 기타, 코러스 사운드가 곡 전반을 유려하게 이끌어가는 '흘러가자'까지 권진아의 새로운 매력을 엿볼 수 있는 총 3개의 트랙이 수록됐다.



권진아는 이번 앨범을 통해 한층 깊어진 보컬과 섬세한 표현력을 선보이는 것은 물론, 특유의 음악적 어법으로 풀어낸 자작곡으로 앨범을 가득 채우며 명실공히 '완성형 싱어송라이터'의 역량을 과시할 전망이다.



한편 권진아 새 싱글 'Pink!'는 오는 31일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr