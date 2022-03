오마이걸 'Real Love', 봄의 요정이 전하는 사랑의 시

그룹 오마이걸(OH MY GIRL)가 타이틀곡에 이어 수록곡의 가사 일부를 공개했다.22일 소속사 WM엔터테인먼트는 공식 SNS를 통해 오는 28일에 발매되는 오마이걸 정규 2집 ‘Real Love’의 수록곡의 가사 일부가 공개된 스포일러 티저 이미지를 업로드했다.공개된 이미지는 ‘Drip’, ‘Eden’, ‘Replay’, ‘Parachute’, ‘Kiss & Fix’, ‘Blink’, ‘Dear Rose’, ‘Sailing Heart (항해)’ 등 타이틀곡 ‘Real Love’와 함께 수록된 8개 트랙의 가사가 담겨 있다. 특히 책의 페이지를 가득 채운 수록곡의 가사가 여러 편의 사랑 시를 연상케 해 로맨틱한 무드를 더욱 끌어올리고 있다.‘난 보기보다 겁이 없지 막다른 길이 나와버렸네 그럼 이제 술래는 네가 해’, ‘별이 수를 놓은 밤이야 세어볼까 우린 이어져있어’, ‘음, 방금 그 눈빛 뭔데 잠깐, I want a replay’, ‘맘이 이끈 대로 가 흔들려 자꾸만 좌표도 없이 난 널 향해 날아가’, ‘사랑이란 건 왜 헷갈리기만 해 버튼을 막 눌러봐도 종료가 안 돼’, ‘네 마음 위로 날던 분주한 나의 궤적 너를 보며 Blink’, ‘기적은 모든 곳에 있어 빼곡한 별들을 지나 온 세상을 줄게’, ‘흔들리지 않게 데려다줄 것 같아 Cause love is like a sailing heart’ 등 다채로운 사랑의 순간을 오마이걸만의 시선으로 풀어낸 가사가 이번 앨범에 대한 기대감을 더욱 높인다.한편 오마이걸은 오는 28일 컴백한다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr