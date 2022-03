사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스가 오리콘 차트 1위를 차지하고 굳건한 현지 인기를 재입증했다.트와이스가 지난 16일 일본에서 발매한 네 번째 베스트 앨범 '#TWICE4'(해시태그트와이스4)는 4만 542포인트를 기록하고 15일 자 오리콘 일간 앨범 차트 정상에 올랐다.이번 음반에는 'I CAN'T STOP ME'(아이 캔트 스톱 미), 'CRY FOR ME'(크라이 포 미), 'Alcohol-Free'(알콜-프리), 'SCIENTIST'(사이언티스트)까지 사랑을 받은 히트곡들의 한국어 버전과 일본어 버전이 동시에 실렸다.신보 발매에 앞서 지난 2일 트와이스 일본 공식 유튜브 채널에 게재된 수록곡 'SCIENTIST' 일본어 버전 뮤비는 사랑 연구가로 변신한 멤버들의 만점 매력이 담겼다.올해로 일본 정식 데뷔 5주년을 맞이하는 트와이스는 다채로운 프로젝트를 전개하고 있다. 3월 16일 베스트 4집 '#TWICE4' 발매를 시작으로 5월 데뷔 5주년 기념 DVD 출시, 7월에는 일본 정규 4집을 발표하고 언제나 큰 성원을 보내주는 현지 팬들에게 고마운 마음을 전한다.오는 4월에는 일본 도쿄돔에서 반가운 단독 콘서트를 개최한다. 성황리에 진행 중인 네 번째 월드투어 'TWICE 4TH WORLD TOUR ‘Ⅲ’'(트와이스 네 번째 월드투어 '쓰리')의 일환인 이번 공연은 앞서 뜨거운 성원 속 티켓 예매 대란을 불러일으켰고, 4월 25일 추가 공연을 확정했다. 트와이스는 2022년 4월 23~25일까지 '일본 공연의 성지'로 불리는 도쿄돔에서 총 3회의 단독 공연을 갖고 약 2년 만에 현지 팬들과 만난다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr