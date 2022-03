브레이브걸스, ‘Thank You’ 발매 동시에 차트 상위권 진입...음원 퀸 저력 과시

브레이브걸스가 컴백과 동시에 음원 퀸의 저력을 과시했다.

어제 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된 브레이브걸스의 여섯 번째 미니 앨범 [THANK YOU]의 타이틀곡 ‘Thank You’는 발매 직후, 국내 주요 음원 사이트 상위권에 안착하고 멜론 TOP100위에 진입하는 등 호성적을 거두며 올해 첫 활동 시작의 포문을 기분 좋게 열었다. 타이틀곡 외에도 ‘우리끼리 (You and I)’, ’물거품 (Love is Gone)’, ’Can I Love You’, ’Thank You (Remix)’까지 수록곡 모두 차트인에 성공했다.

브레이브걸스의 타이틀곡 ‘Thank You’는 레트로 팝 장르의 곡으로 그루비한 베이스, 토크 박스의 독특한 사운드가 조화롭게 어우러진 곡이다. 또한 브레이브걸스가 작년 한 해 동안 직접 체험한 기적 같은 일들을 진정성 있는 가사로 담아내 팬들에게 진한 감동을 안겼다.

브레이브걸스의 통통 튀는 매력과 화려한 영상미를 자랑하는 뮤직비디오 또한 호평을 이어가고 있다. 이는 공개 직후 유튜브‘가장 HOT한 이번 주 베스트 음악 차트’에 당당히 입성하며 여전한 인기를 입증했다.

한편, 브레이브걸스는 어제 오후 여섯 번째 미니앨범 [THANK YOU]를 발매하고 다채로운 콘텐츠를 공개하며 컴백 열기를 이어나갈 예정이다.

신지원 텐아시아 기자 abocato@tenasia.co.kr