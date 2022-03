사진제공=YG엔터테인먼트

그룹 블랙핑크 리사의 솔로 앨범 수록곡 'MONEY'가 최대 음원 스트리밍 플랫폼인 스포티파이서 또 한 번 신기록을 달성했다.14일 YG엔터테인먼트에 따르면 리사의 'MONEY'는 스포티파이에서 4억 스트리밍을 돌파했다. 지난 9월 10일 공개된지 186일 만인데 이는 같은 스트리밍 횟수에 도달한 K팝 솔로 아티스트 음원 중 최단 기간이다.아울러 리사는 이로써 스포티파이서 총 5개의 4억 회 이상 스트리밍 곡에 이름을 올린 아티스트가 됐다. 그가 속한 블랙핑크의 곡 'Lovesick Girls', 'Kill This Love', 'How You Like That', 'DDU-DU DDU-DU'가 앞서 4억 스트리밍을 넘긴 바 있다.리사의 'MONEY'는 뮤직비디오가 없는 앨범 수록곡임에도 타이틀곡 'LALISA' 못지 않은 인기를 끌며 많은 사랑을 받았다.미국 빌보드 핫100서 'LALISA'는 84위, 'MONEY'는 93위를 기록하며 솔로 앨범에 수록된 두 곡 모두 주류 팝 시장 메인 싱글 차트에 올려놓는 기염을 토했다.유튜브에서의 강세도 여전하다. 'MONEY' 익스클루시브 퍼포먼스 비디오는 현재 5억뷰 돌파를 눈앞에 두고 있으며, 'LALISA' 뮤직비디오는 4억 4600만여 뷰를 기록 중이다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr