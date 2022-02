사진제공=판타지오

그룹 아스트로 멤버 겸 배우 차은우가 'Focus on me'를 통해 글로벌 팬들의 마음을 훔쳤다.23일 오전 차은우가 참여한 카카오페이지 '악녀는 마리오네트'의 OST 'Focus on me'(포커스 온 미)가 아르헨티나, 칠레, 오만, 싱가포르, 대만, 아랍에미리트 등 6개 지역 아이튠즈 톱 송 차트(iTunes Top Song Charts)에서 1위를 차지했다.필리핀, 카타르, 페루, 인도네시아, 말레이시아, 멕시코, 홍콩, 태국 등 전 세계 12개 지역 아이튠즈 톱 송 차트에서도 상위권에 오르는 등 좋은 반응을 얻고 있다.싱어송라이터 커피소년의 원곡을 리메이크한 'Focus on me'는 어쿠스틱 편곡이 더해져 새로운 느낌의 곡으로 탄생했다. 차은우는 자신만의 힐링 보이스로 'Focus on me'를 완성했으며, 따뜻함과 설렘의 감성이 공존하는 로맨스 판타지 특유의 감정선을 살렸다.하루 일과를 마치고 힘들고 지친 일상을 위로해주는 듯한 'Focus on me'는 웹소설, 웹툰 팬들은 물론 국내외 K-POP 팬들에게도 많은 사랑을 받으며 시너지 효과를 발휘하고 있다.한편 '악녀는 마리오네트'는 한이림 작가의 원작 소설을 망글이 작가가 웹툰으로 탄생시킨 로맨스 판타지 작품. 원작 소설은 카카오페이지에서 2018년부터 연재해 총 199화로 인기리에 완결 됐고, 2021년부터 연재된 웹툰은 현재 45화 시즌1을 완결한 뒤 시즌2로 복귀 예정이다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr