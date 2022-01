사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 소녀시대 데뷔곡 '다시 만난 세계 (Into The New World)' 리마스터 뮤직비디오가 공개됐다.21일 SM엔터테인트에 따르면 이날 유튜브 SMTOWN 채널을 통해 소녀시대 데뷔곡 '다시 만난 세계 (Into The New World)'가 공개됐다.리마스터 뮤직비디오는 소녀시대의 밝고 힘찬 에너지와 역동적인 퍼포먼스를 만날 수 있어 시선을 끈다.'다시 만난 세계 (Into The New World)'는 2007년 발표된 소녀시대 첫 싱글 타이틀 곡. 희망과 응원의 메시지를 담은 진솔한 가사로 지금까지도 음악 팬들의 많은 사랑을 받고 있다.한편 SM엔터테인먼트 '리마스터링 프로젝트'는 지난 20여 년간 SM이 직접 프로듀싱한 레전드 아티스트들의 뮤직비디오와 음원을 디지털 플랫폼에 적합한 고화질 및 고음질 상태로 업그레이드해 순차 공개하고 있다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr