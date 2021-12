사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스가 내년 4월 일본 도쿄돔 2회 공연을 확정했다.트와이스는 26일 오후 10시 네 번째 월드투어 'TWICE 4TH WORLD TOUR ‘Ⅲ’'(트와이스 네 번째 월드투어 '쓰리') 추가 개최 지역을 깜짝 발표했다.이에 따르면 트와이스는 2022년 4월 23일과 24일 양일간 이번 월드투어의 일환으로 일본 도쿄돔 공연을 연다. 일본 7개 도시 15회 공연 규모의 'TWICE WOLRD TOUR 2019 'TWICELIGHTS' IN JAPAN'(트와이스 월드투어 2019 '트와이스라이츠' 인 재팬') 이후 약 2년 만의 만남으로 현지 팬심을 뜨겁게 달구고 있다.이들은 2019년 3월 도쿄돔에서 단독 콘서트를 열고 해외 아티스트 사상 데뷔 후 최단기간 도쿄돔 입성을 이뤄내 뜨거운 현지 인기를 입증한 바 있다. 내년 4월 다시 한번 '일본 공연의 성지'로 일컬어지는 도쿄돔을 찾아 화려한 무대를 펼치고 굳건한 존재감을 다시 한번 증명할 것으로 기대를 모은다.한편 트와이스는 최근 2022년 2월 열리는 네 번째 월드투어의 미국 공연 7회 티켓을 모두 매진시키고 화제를 모았다. 앞서 예정되어 있던 로스앤젤레스, 오클랜드, 포트워스, 애틀랜타, 뉴욕 등 5개 도시 공연이 초고속 매진을 기록해 LA의 The Forum(더 포럼)과 뉴욕의 UBS 아레나 총 2회 공연 오픈을 추가했다. 해당 공연 티켓 역시 빠른 속도로 매진되며 탄탄한 글로벌 인기를 실감케 했다.지난 25일과 26일에는 서울 송파구 KSPO DOME(올림픽체조경기장)에서 열린 'TWICE 4TH WORLD TOUR ‘Ⅲ’'의 첫 공연을 갖고 오랜만에 팬들과 오프라인에서 만나 뜻깊은 시간을 나눴다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr