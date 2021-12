사진제공=어비스

가수 뱀뱀이 반전 매력을 예고했다.뱀뱀은 공식 SNS에 프리 싱글 'Who Are You'의 콘셉트 포토를 공개했다.새로운 콘셉트 포토에서 뱀뱀과 피처링으로 참여한 레드벨벳 슬기는 화이트 슈트 차림. 거울 앞에 선 두 사람의 모습이 반사되고 있다.뱀뱀은 처음 공개한 흑백의 콘셉트 포토를 시작으로 레드벨벳 슬기와의 블랙의 콘셉트 포토, 오늘(23일) 공개된 화이트 슈트의 콘셉트 포토까지 블랙 앤 화이트로 이어지는 콘셉트 포토를 연이어 선보이며 그 이면에 어떤 이야기를 암시하고 있다.또한 콘셉트 포토와 뮤직비디오 티저에 계속해서 오브제로 등장하고 있는 거울이 이번 신곡과 어떤 관계가 있는지 궁금증을 유발하고 있다.한편 지난 6월 발표한 첫 솔로 미니앨범 ‘riBBon’을 통해 본격적인 솔로 활동의 시작을 알린 뱀뱀이 프리 싱글 ‘Who Are You’를 통해 어떤 새로운 매력을 선보일지 오는 28일 오후 6시 공개된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr