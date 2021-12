트와이스 /사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스가 네 번째 월드투어의 미국 추가 공연 회차도 매진을 달성했다.20일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 트와이스는 'TWICE 4TH WORLD TOUR 'Ⅲ''(트와이스 네 번째 월드투어 '쓰리') 개최 소식과 함께 지난 14일 미국 각 지역 공연들이 초고속 전석 매진을 기록해 뜨거운 성원에 힘입어 2월 15일 로스앤젤레스의 The Forum(더 포럼), 2월 27일 뉴욕의 UBS 아레나 총 2회 공연 오픈을 추가했다. 해당 공연 티켓 역시 매진됐다.이에 트와이스는 LA, 오클랜드, 포트워스, 애틀랜타, 뉴욕 등 미국 5개 도시 7회 공연을 통해 글로벌 팬들과 오랜만에 만난다. 트와이스의 견고한 입지를 증명할 이번 미국 공연은 내년 2월 15~16일 LA, 18일 오클랜드, 22일 포트워스, 24일 애틀랜타, 26~27일 뉴욕까지 화려하게 펼쳐진다.이들은 올해 국내 및 해외 팬들의 큰 사랑을 확인하고 눈부신 성과를 세웠다. 6월 11일 발매한 미니 10집 '테이트스 오브 러브(Taste of Love)'는 6월 26일 자 미국 빌보드 메인 차트인 '빌보드 200' 차트 6위로 입성해 역대 K팝 걸그룹이 발매한 미니 앨범 사상 최고 성적을 수립했다.또한 11월 12일 발매한 정규 3집 '포뮬러 오브 러브: O+T=<3(Formula of Love: O+T=<3)'는 11월 27일 자 '빌보드 200' 3위에 올라 자체 최고 기록을 썼고 12월 4일 자 16위, 12월 11일 자 26위, 12월 18일 자 66위로 '빌보드 메인 차트 4주 연속 랭크인'에 성공했다. 트와이스는 빌보드 '아티스트 100' 차트에서도 4주 연속 이름을 올려 글로벌 인기몰이를 재입증했다.뿐만 아니라 10월 발표한 첫 영어 싱글 '더 필즈(The Feels)' 역시 빌보드 10주 연속 차트인을 구가하고 있고, 최근 유튜브에서는 '하트 셰이커(Heart Shaker)' 뮤직비디오 4억 뷰에 이어 '알콜-프리(Alcohol-Free)' 뮤직비디오가 2억 뷰를 돌파하는 등 꾸준한 인기 상승세를 기록 중이다.한편 트와이스의 네 번째 월드투어는 2021년 12월 25일과 26일 양일간 서울 송파구 KSPO DOME(올림픽체조경기장)에서 포문을 연다. 5개 도시 7회 공연 전석 매진을 기록한 미국뿐 만 아니라 향후 콘서트 개최 지역을 추가로 발표하고 전 세계 각지의 팬들과 만나 반가운 시간을 보낼 계획이다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr