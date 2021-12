사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스의 'Alcohol-Free'(알콜-프리) 뮤직비디오가 유튜브 2억 뷰를 돌파했다.지난 6월 9일 오후 6시 공개된 미니 10집 'Taste of Love'(테이스트 오브 러브)의 타이틀곡 '알콜-프리' 뮤직비디오는 16일 오전 10시 32분경 유튜브 조회 수 2억 회를 넘어섰다. 이로써 트와이스는 데뷔곡 'OOH-AHH하게'(우아하게)부터 '알콜 프리'까지 활동곡 기준 '15연속 2억 뷰'를 달성했다.지난 10일 'Heart Shaker'(하트 셰이커) 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 4억 건을 넘기며 '통산 일곱 번째 4억 뷰' 기록을 세운 트와이스는 또 한번 진기록을 추가하는 겹경사를 맞이했다. 또 최근에는 첫 영어 싱글 'The Feels'(더 필즈) 뮤직비디오가 유튜브 1억 뷰를 돌파해 15편의 모든 활동곡과 3편의 일본 발표곡까지 총 19편의 뮤직비디오를 억대 조회 수 반열에 올리는 데 성공했다. 이는 전 세계 걸그룹 중 1억 뷰 이상 뮤비 최다 보유 기록이자 최고 기록 경신으로 더욱 눈길을 끌었다.미니 10집 타이틀곡 '알콜-플리'는 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서 박진영이 작사, 작곡, 편곡하고 작곡가 이해솔이 편곡에 참여해 완성도를 높였다. 보사노바에 힙합을 결합시킨 사운드, 정열적인 라틴 댄스 동작, 그룹 특유의 밝은 에너지가 시너지를 이뤘고 2021년을 대표하는 서머송으로 국내외 K팝 팬들의 큰 사랑을 받았다.'K팝 대표 걸그룹' 트와이스는 월드와이드 기록 행진을 이어가고 있다. 11월 12일 발매한 정규 3집 'Formula of Love: O+T=<3'(포뮬러 오브 러브: O+T=<3)는 11월 27일 자 미국 빌보드 메인 차트인 '빌보드 200' 3위에 올라 자체 최고 기록을 썼다. 이어 12월 4일 자 16위, 12월 11일 자 26위, 12월 18일 자 66위로 '빌보드 메인 차트 4주 연속 랭크인'에 성공했고 '아티스트 100' 차트 역시 4주 연속 이름을 올려 글로벌 롱런 인기를 톡톡히 입증했다.전 세계 팬들의 뜨거운 사랑에 화답하는 첫 영어 싱글 'The Feels'는 빌보드 10주 연속 차트인을 기록 중이고, 12월 6일(현지 시간) 미국 유력 음악 매거진 롤링스톤(Rolling Stone)이 공식 홈페이지를 통해 발표한 '올해의 노래 50'(The 50 Best Songs of 2021)에 선정되는 기쁨을 안았다.한편 트와이스는 12월 24일부터 26일까지 서울 송파구 KSPO DOME(올림픽체조경기장)에서 네 번째 월드투어를 시작한다. 2022년 2월에는 로스앤젤레스를 시작으로 오클랜드, 포트워스, 애틀랜타, 뉴욕까지 총 5개 도시에서 공연을 이어간다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr