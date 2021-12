임영웅 /사진제공=장봉영 작가

가수 임영웅 단독쇼 'We're HERO 임영웅' 방송 날짜가 확정됐다. 임영웅 단독쇼는 지난해 '대한민국 어게인 나훈아 콘서트'가 기록한 전국 평균 시청률 29%를 넘을 수 있을까.8일 KBS에 따르면 임영웅 단독쇼 'We're HERO 임영웅'이 오는 26일 밤 9시 15분 편성을 확정지었다. 이로써 임영웅은 올 한 해 마지막 일요일을 안방 1열 시청자들과 함께 보낸다.'We're HERO 임영웅'은 KBS가 '테스형' 나훈아와 심수봉에 이어 세번째로 선보이는 단독쇼다. '평범한 일상을 살아가는 우리 모두가 영웅이다'라는 공연 슬로건을 전달한다. 앞서 사연을 통해 'We're HERO 임영웅' 방청객을 추첨했고, 12월 10일 사전 녹화를 마쳤다.앞서 지난해 KBS가 선보인 첫 단독쇼 '대한민국 어게인 나훈아 콘서트' 시청률은 29.0%(시청률 조사 회사 닐슨 코리아 기준)를 기록했다. 뒷이야기를 담은 다큐멘터리 시청률 역시 18.7%를 기록하는 등 안방을 들썩이게 만들었다.나훈아에 이어 두 번째 단독쇼 주인공은 심수봉이었다. 올 추석 연휴에 방송된 심수봉 단독쇼 '피어나라 대한민국'은 시청률 11.9%를 기록했다. 나훈아 단독쇼와 시청률 차이는 있었으나 추석 특집 프로그램 시청률 1위에 이름을 올렸다.임영웅은 나훈아, 심수봉에 이어 단독쇼를 통해 시청자들과 만난다. 임영웅 단독쇼는 연휴 특집으로 편성됐던 나훈아, 심수봉 단독쇼와 다르게 연말 특집으로 편성됐다.임영웅은 Mnet '스트릿 우먼 파이터'를 통해 주목받은 댄스 크루 훅과 함께 컬래버레이션 무대를 예고했다. 임영웅과 안무가 아이키 그리고 크루 훅 멤버들이 선보일 시너지는 어떨지 기대감이 높다. 뿐만 아니라 첫 OST인 '사랑은 늘 도망가'를 비롯해 다양한 무대를 선보일 예정이다."2021년 수고한 국민 여러분들이 모두 영웅으로, 크고 작은 영웅들을 위해 특별한 공연을 선물해드리고 싶다"는 임영웅이다. 임영웅 단독쇼는 시청률 29%를 기록한 나훈아 단독쇼를 넘어설 수 있을지 주목된다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr